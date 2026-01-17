Na alle emoties met Evenepoel: Bramati wil tanden niet stukbijten op Van der Poel en Pogacar-factor

Het vertrek van Remco Evenepoel zal toch wel even wennen zijn voor Davide Bramati. De Italiaan heeft zoveel emoties met hem gedeeld de voorbije jaren.

Wat Evenepoel ook beleefde bij Soudal Quick-Step, Davide Bramati was als ploegleider telkens in de buurt. Van de horrorcrash in de Ronde van Lombardije tot de grote sportieve hoogtepunten. Als Italiaan reageerde Bramati vaak ook heel emotioneel. Bij RMC Sport en Cyclism'Actu spreekt hij over het leven na Evenepoel bij Soudal Quick-Step.

"Remco Evenepoel heeft veel jaren bij ons doorgebracht, hij heeft enorm veel gewonnen", looft hij de verwezenlijkingen van zijn ex-pupil. "Hij is er nu niet meer. Het geeft kansen aan andere renners. Het is aan ons om collectief goed te werken, samen met de renners, om progressie te maken en te tonen dat we nog beter kunnen."

Klassiekers weer doel voor Soudal Quick-Step

Zo heeft Bramati de enige conclusie getrokken die je kunt trekken als werknemer bij de Wolfpack. Een ander vermoeden is dat de ploeg nu meer zal terugkeren naar zijn DNA van vroeger, met focus op de klassiekers. Dat ontkent Bramati niet. "Het is duidelijk een doel. De ploeg heeft verschillende renners aangetrokken voor de klassiekers."

Ondanks dat de ploeg op dat gebied erg magere jaren achter de rug heeft, stelt Bramati zich zelfverzekerd op. "We hebben vertrouwen. We hebben een goede groep, met ervaring. We weten dat het niveau enorm gestegen is, maar het blijft koers." De stijging van dat niveau heeft in grote mate te maken met Van der Poel en Pogacar.

Bramati legt zich niet op voorhand neer bij verlies

Desondanks wil Bramati zich zeker niet op voorhand neerleggen bij nederlagen. Hij gelooft dat Soudal Quick-Step in die koersen zeges kan blijven nastreven. "De waarheid ligt aan de streep en we hebben de renners om mooie dingen te laten zien."