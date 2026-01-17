Oliver Naesen schockeert de wielerwereld: het einde van een traditie

Oliver Naesen schockeert de wielerwereld: het einde van een traditie
Foto: © photonews

Nog voor hij één kilometer gekoerst heeft, zorgt Oliver Naesen toch wel voor een enorm grote schok in 2026. Hij zal namelijk niet deelnemen aan de Tour de France.

Dat heeft hij op de mediadag van zijn ploeg Decathlon CMA CGM laten weten aan In De Leiderstrui. Nochtans is Naesen het laatste decennium altijd een vertrouwd gezicht geweest in de Tour. In 2025 deed hij exact voor de tiende keer op rij mee aan de Tour de France. Het leek dus haast ondenkbaar dat hij er in Frankrijk niet bij zou zijn.

Aanvankelijk mocht Naesen af en toe nog proberen om zelf een ritzege uit de brand te slepen. De laatste jaren kreeg hij telkens de belangrijke taak om op het vlakke de klassementsman van de ploeg te beschermen. Met al zijn ervaring was Naesen hier de geknipte persoon voor. Blijkbaar krijgt nu een andere renner die rol bij Decathlon.

Naesen wel present in het openingsweekend

Op de site van de ploeg staan de voorlopige programma's van de renners vermeld en daaruit blijkt dat het slechts in enkele wedstrijden zeker is dat Naesen aan de start komt. Hij begint zijn seizoen in de Ronde van de Provence. Voorts is hij zoals steeds weer present in het Vlaamse openingsweekend voor de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne.

Tot daar de officiële communicatie. Bij onze Nederlandse collega's heeft hij ook laten doorschemeren dat hij meer dan waarschijnlijk naar de Giro gaat. Naesen zou dus wel opnieuw een grote ronde rijden. In de Giro zou hij dezelfde taak krijgen die hij anders in de Tour vervult. Hij zou in Italië moeten waken over klassementsman Gall.

Gall naar de Giro en de Vuelta


Het feit dat Felix Gall meedoet aan de Giro, ligt wel al helemaal vast. De deelname van de Oostenrijkse ronderenner is bevestigd. Gall rijdt in 2026 zelfs twee grote ronden, want hij zal ook de Vuelta voor zijn rekening nemen.

