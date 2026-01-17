Renner van Lotto legt zich neer bij nieuwe rol na fusie: "Kijk naar Philipsen en Merlier"

Milan Menten bereidt zich voor op een seizoen waarin zijn rol duidelijk is afgebakend. De fusie binnen de ploeg brengt veranderingen mee, maar zijn opdracht blijft helder.

Nieuwe structuur binnen de ploeg

Door de samensmelting met de Intermarché‑kern werkt Menten in een deels vernieuwde omgeving. “De ploeg heeft me de rol van puntenpakker toebedeeld”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg. Die functie vormt de basis van zijn programma voor het komende jaar.

Het seizoen wordt intens, maar volgens hem goed georganiseerd. “Klopt, ik sta voor een druk, maar uitgebalanceerd seizoen.” De combinatie van veel wedstrijden en geplande herstelperiodes moet hem in staat stellen om consistent UCI-punten te verzamelen.

Focus op resultaatgerichte koersen

Menten geeft aan dat hij liever mikt op winst in kleinere wedstrijden dan op ereplaatsen in grote rondes. “Meer en meer collega’s delen tegenwoordig die mening. Philipsen en Merlier komen ook naar Nokere Koerse afgezakt, omdat winstkansen in topkoersen nu eenmaal beperkt zijn door toedoen van de Pogacars en Van der Poels van deze wereld.”

Impact van de fusie op zijn werking

Hoewel de ploegstructuur is veranderd door de fusie, ervaart Menten weinig praktische aanpassingen. Zijn materiaal blijft hetzelfde en de sportieve ondersteuning wordt volgens hem zelfs versterkt.



De komst van extra stafleden zorgt voor meer aandacht voor sprintvoorbereiding. De expertise die zij meebrengen uit eerdere teams wordt binnen de nieuwe structuur benut.