Roglic heeft grote plannen en dringt zelf aan om Belgisch renner daarin te betrekken
Red Bull‑Bora‑Hansgrohe versterkte zijn kern voor het voorjaar. Binnen die strategie krijgt Gianni Vermeersch een duidelijke plaats.

Uitbouw richting Vlaamse klassiekers

De ploeg wil op meerdere fronten competitief zijn en ziet in het voorjaar nog ruimte voor verbetering. Sven Vanthourenhout benadrukt dat er jonge renners klaarstaan om stappen te zetten. Daarbij klinkt het dat met Tim en Mick van Dijke en Laurence Pithie jongens aanwezig zijn die kunnen doorgroeien, zo vertelt de ploegleider bij Sporza.

Gianni Vermeersch wordt volgens hem een centrale schakel in dat proces. Zijn eerdere rol bij Alpecin blijft richtinggevend. Vanthourenhout stelt dat “wat hij daar heeft gedaan van wereldniveau is.” De bedoeling is dat hij dezelfde taken blijft uitvoeren binnen zijn nieuwe omgeving.

Integratie binnen de ploeg

Binnen de Duitse formatie is zijn komst snel opgemerkt. Zijn ervaring in positionering en koersinzicht wordt gezien als meerwaarde. Die kennis moet vooral in het voorjaar renderen. Al is er nog veel meer.

Vermeersch heeft al twee Tours gereden, maar een nieuwe deelname ligt niet voor de hand. De ploeg rekent eerder op hem in de Vuelta, waar hij later in het seizoen een ondersteunende rol krijgt in functie van de ambities met Roglic.

Initiatief van Roglic

Tijdens de winterperiode werd duidelijk dat Roglic zelf aandrong op zijn komst. Vanthourenhout vertelt hoe dat kwam. “Roglic stak ineens zijn vinger op om te zeggen dat die kleine Vermeersch niet onbelangrijk was.”

Lees ook... Sven Vanthourenhout laat Vlaamse fans Evenepoel dromen (als ze geduld hebben): "Het zou me verbazen"

De ploegleiding ziet in hem iemand die de interne dynamiek kan versterken. Volgens Vanthourenhout zal hij daarin uitstekend functioneren. Afwachten dus of Roglic nog een grote ronde als de Vuelta op zijn naam kan schrijven, dankzij een Belg. “Met Roglic willen we opnieuw een grote ronde winnen”, besluit Vanthourenhout.

