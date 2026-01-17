Romina Hinojosa verklapt hoe haar relatie met Isaac Del Toro begon

Isaac Del Toro en Romina Hinojosa combineren hun wielerloopbaan met een relatie die onverwacht ontstond. Hun verhaal begon tijdens een wedstrijd en groeide verder tijdens een intens seizoen.

Ontstaan van de band

Hinojosa rijdt voor Lotto‑Intermarché Ladies en volgde Del Toro tijdens belangrijke momenten. “Ik gaf Isaac een knuffel na de etappe en boem: een dag later had hij de roze trui”, klinkt het bij Sporza. Het moment markeerde het begin van meer contact tussen beiden.

Toen Del Toro vorig jaar dicht bij de eindzege in de Giro kwam, reisde ze hem achterna. “Want ik wou die gebeurtenis voor geen geld van de wereld missen.” De aandacht die ze toen kreeg, verraste haar.

Giro‑ervaringen en reactie op tegenslag

Hinojosa zag ook hoe Del Toro zijn leiderstrui verloor op de Finestre. “Ik dacht dat Isaac na het verliezen van de Giro urenlang niet zou willen praten.” Zijn reactie bleek anders dan ze verwachtte. Volgens haar toonde hij meer maturiteit dan vroeger. “Hij beseft dat hij nog jong is en dat er nog mooie jaren voor hem liggen.”

Eerste contact tijdens de Ronde van de Toekomst

De eerste klik ontstond in 2023. “Het gebeurde allemaal in de Ronde van de Toekomst van 2023.” Beide Mexicaanse selecties verbleven toen in hetzelfde hotel, waar het contact begon. Aanvankelijk bleef het bij korte blikken. “Meer dan oogcontact was er eerst niet.” Haar vriendinnen merkten haar interesse snel op.



Uit plagerijen ontstond een speelse actie. Hinojosa schreef “voor de grap” een liefdesbrief, die onverwacht bij Del Toro terechtkwam. “Het was niet de bedoeling dat Isaac die brief in handen zou krijgen. Isaac zag die brief als een opening”, besluit ze.