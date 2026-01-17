"Ruzie gehad in de koers": en nu moeten ze samenwerken bij Soudal Quick-Step

Binnen Soudal Quick‑Step werken Sep Vanmarcke en Niki Terpstra sinds dit seizoen samen als ploegleiders. Hun verleden in het peloton was echter allesbehalve rustig.

Verleden in de koers

Beide ex‑renners stonden jarenlang tegenover elkaar in finales. “Ik ga daar niet flauw over doen: Niki en ik hebben ruzie gehad in de koers”, vertelt Vanmarcke. Hij verwijst naar situaties waarin hij zonder ploegmaats moest strijden en daardoor agressief positie moest kiezen.

Die aanpak leverde hem niet altijd vrienden op. “Ik weet dat ik daarin een smeerlapje kon zijn die vooraan in de koers weinig vrienden maakte.” De onderlinge duels waren fel en vaak op het randje.

Topsportmentaliteit

Terpstra kijkt anders terug op die periode. “Nou, dat viel wel mee, hoor. Maar dat is topsport toch?” Voor hem draaide het om winnen, niet om populariteit. Hij benadrukt dat slechts één renner als eerste de Paterberg opdraait.

Zijn visie op koerssituaties was duidelijk. “Mijn uitgangspunt was sowieso: iedereen die niet voor onze ploeg rijdt, is een vijand.” Die ingesteldheid bepaalde zijn manier van koersen en zijn verwachtingen naar ploegmaats.

Vandaag delen beide mannen dezelfde doelen binnen de ploeg. “Toen was er strijd, nu gaan Niki en ik voor dezelfde doelen.” De vroegere rivaliteit maakt plaats voor een professionele samenwerking. De ploegleiding verwacht dat hun ervaring uit het peloton een meerwaarde vormt.

De confrontatie uit hun profverleden moet plaatsmaken voor een efficiënte begeleiding. “Ik ben er zeker van dat we nu wél goed gaan samen werken.” De focus ligt op het ondersteunen van de renners en het optimaal benutten van hun gezamenlijke expertise.

