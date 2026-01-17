Staat de man die Evenepoel en Pogacar klopte straks op straat? "Hij moet zijn mond houden"

Iedereen herinnert zich nog wel dat ene moment uit 2025: Evenepoel en Pogacar werden zowaar verslagen in een belangrijke eendagskoers. Het was Mattias Skjelmose die dat klaarspeelde.

Desondanks zou het perfect kunnen dat de Deen weldra bij zijn ploeg moet ophoepelen. Die stelling wordt alleszins ingenomen in de podcast Kop over Kop. Skjelmose is een hele goede renner voor eendagskoersen, maar Lidl-Trek wil ook scoren in het rondewerk. Na zijn vijfde plek in de Vuelta van 2024 werd de Tour vorig jaar een mislukking voor Skjelmose.

Lidl-Trek lijkt alle doelstellingen prima te verdelen tussen de kopmannen, maar zit dus wel met een kwestie Skjelmose. "Je voelt dat het enige probleem Skjelmose is", stelt ex-renner Bobbie Traksel. "Hij dacht dat hij een plek had op een troon waar hij niet van afgestoten kon worden. Er is een goudhaantje binnengehaald dat beter is dan hem."

Komst Ayuso zet Skjelmose met rug tegen de muur

Traksel doelt op Juan Ayuso. Skjelmose zit zo in een lastige situatie. "Hij spartelt nog een beetje in het water. Hij kan het accepteren en dan maar in een andere grote ronde laten zien dat hij het kan. Hij moet het eerst nog maar eens een keer echt bewijzen. Er zijn bij Ayuso meer ingrediënten aanwezig om het te doen, laat ik het zo zeggen."

"Als hij blijft ter plaatse trappelen, is dit wel zijn laatste jaar bij deze ploeg", is Traksel zeker van zijn stuk. Het zou ongelooflijk zijn moest de winnaar van de Amstel Gold Race in dergelijke situatie verzeild geraken, al zal een andere ploeg hem dan wel opvissen. "Dan kan hij volgend jaar ergens anders naartoe." Skjelmose verlengde wel pas nog zijn contract tot 2028.

Skjelmose moet spreken met de benen



Het verbreken van een contract is ondertussen in het wielrennen echter geen taboe meer. "Hij tekende bij net voor Ayuso vrij kwam. Hij moet het zelf laten zien. Hij kan heel veel tegenstribbelen, maar er is gewoon een ruwe diamant die nog veel mooier kan worden. Skjelmose moet zijn mond houden en met zijn benen praten."