Van Aert zweert dat Visma klaar is ondanks hele grondige en grote verandering

Van Aert zweert dat Visma klaar is ondanks hele grondige en grote verandering
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert en heel Visma-Lease a Bike beginnen binnenkort aan het nieuwe wegseizoen. Er wordt wel een grondige verandering doorgevoerd aan de kern rond Van Aert in de klassiekers.

De wijzigingen waar Visma-Lease a Bike voor opteert, is echt niet min. Matteo Jorgenson had gevraagd om zich voluit te mogen richten op de Ardennenklassiekers en heeft hiervoor van de ploeg de goedkeuring gekregen. Dat betekent wel dat de Amerikaan de Vlaamse klassiekers links laat liggen. In die koersen kon hij veel betekenen voor Van Aert. 

Zo was Jorgenson vorig jaar aanwezig in de finales van de E3 Saxo Classic en Dwars door Vlaanderen. Hij is zelfs een voormalig winnaar van die laatste koers. Aangezien Jorgenson in het voorjaar minder vaak ingezet zal worden, is er een mogelijkheid voor een ploegmaat om meer verantwoordelijkheid te nemen. Matthew Brennan zal dat doen.

Brennan een heel ander type

De amper 20-jarige Brit beleefde een fantastisch eerste jaar en wil in zijn tweede seizoen als prof meer betekenen in de klassiekers. Van Aert heeft op die switch gereageerd bij Cyclism'Actu. "Het is zeker zo dat Matthew Brennan een heel andere renner is in vergelijking met Matteo Jorgenson", bekent hij dat het aanpassen is.

Het is niet enkel iets voor die twee betrokken renners om aan te wennen, maar voor de hele kern rond de klassiekers. Van Aert wil het echter zeker niet te negatief zien. "Langs de andere kant hoop ik dat Christophe Laporte eindelijk opnieuw de klassiekers kan rijden." Als hij in orde is, kan Van Aert nog altijd prima omringd worden.

Van Aert denkt dat Visma kaarten kan uitspelen

Lees ook... Wout van Aert geeft het nu pas helemaal toe: "Ik haatte het"
Dat is ook waar de Belg van Visma-Lease a Bike tot op heden vanuit gaat. "Ik geloof dat we met een sterke ploeg aan de start zullen staan. We zullen wel in staat zijn om onze kaarten uit te spelen", zit hij nog vol vertrouwen.  

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert
Matteo Jorgenson

Meer nieuws

Wout van Aert geeft het nu pas helemaal toe: "Ik haatte het"

Wout van Aert geeft het nu pas helemaal toe: "Ik haatte het"

13:00
Ziet hij zichzelf als wereldkampioen? Van Aert houdt zich niet meer in en zegt wat hij echt denkt

Ziet hij zichzelf als wereldkampioen? Van Aert houdt zich niet meer in en zegt wat hij echt denkt

09:00
Optimisme bij Van Aert na nieuwe, stevige training: dit lijkt echt wel een flinke opsteker

Optimisme bij Van Aert na nieuwe, stevige training: dit lijkt echt wel een flinke opsteker

07:00
📷 Mathieu van der Poel zorgt voor verrassing van formaat

📷 Mathieu van der Poel zorgt voor verrassing van formaat

12:10
Massale steun houdt Van Aert mentaal overeind: hij reageert

Massale steun houdt Van Aert mentaal overeind: hij reageert

21:30
Mathieu van der Poel zet grote zegehonger fijntjes in de verf

Mathieu van der Poel zet grote zegehonger fijntjes in de verf

11:00
Staat de man die Evenepoel en Pogacar klopte straks op straat? "Hij moet zijn mond houden"

Staat de man die Evenepoel en Pogacar klopte straks op straat? "Hij moet zijn mond houden"

10:00
Van der Poel heeft beslist om te gaan investeren en maakt meteen heel bewuste keuze

Van der Poel heeft beslist om te gaan investeren en maakt meteen heel bewuste keuze

08:30
Vertrouweling Lefevere blaast hoog van de toren: "Beste begeleiding uit hele WorldTour bij Soudal Quick-Step"

Vertrouweling Lefevere blaast hoog van de toren: "Beste begeleiding uit hele WorldTour bij Soudal Quick-Step"

08:00
Oliver Naesen schockeert de wielerwereld: het einde van een traditie

Oliver Naesen schockeert de wielerwereld: het einde van een traditie

07:30
Lofzang voor Van Aert van iemand die meer tijd met hem wil spenderen: "Teleurgesteld door zijn blessure"

Lofzang voor Van Aert van iemand die meer tijd met hem wil spenderen: "Teleurgesteld door zijn blessure"

20:00
Sven Vanthourenhout laat Vlaamse fans Evenepoel dromen (als ze geduld hebben): "Het zou me verbazen"

Sven Vanthourenhout laat Vlaamse fans Evenepoel dromen (als ze geduld hebben): "Het zou me verbazen"

20:30
Vorig jaar ploegmaat Van Aert, nu bij Naesen: topper moet na slecht nieuws tegenslag verwerken

Vorig jaar ploegmaat Van Aert, nu bij Naesen: topper moet na slecht nieuws tegenslag verwerken

19:00
Van Aert onder de indruk: Visma onthult wat toptalent Brennan zo speciaal maakt

Van Aert onder de indruk: Visma onthult wat toptalent Brennan zo speciaal maakt

16/01
Terug naar Italië: Wout van Aert onthult twee hoofdredenen

Terug naar Italië: Wout van Aert onthult twee hoofdredenen

16/01
Bewondering voor Evenepoel, Pogacar en Vingegaard: dit hebben ze met elkaar gemeen

Bewondering voor Evenepoel, Pogacar en Vingegaard: dit hebben ze met elkaar gemeen

16:30
De zoveelste in de rij: zelfde blessure als bij Eli Iserbyt teistert het veldrijden opnieuw

De zoveelste in de rij: zelfde blessure als bij Eli Iserbyt teistert het veldrijden opnieuw

16:00
Gewezen knecht Van der Poel wordt nu wapen voor Van Aert én Vingegaard

Gewezen knecht Van der Poel wordt nu wapen voor Van Aert én Vingegaard

15:00
Groot en belangrijk nieuws bij de Vlaamse wielerbond

Groot en belangrijk nieuws bij de Vlaamse wielerbond

14:00
Nieuwe start in 2026: ex-renner wijst op twee belangrijke zaken bij Alpecin-Premier Tech

Nieuwe start in 2026: ex-renner wijst op twee belangrijke zaken bij Alpecin-Premier Tech

13:30
Vorig jaar won ze nog: Ferrand-Prévot laat topkoers schieten

Vorig jaar won ze nog: Ferrand-Prévot laat topkoers schieten

16/01
Boonen, Cancellara, Van Aert of Van der Poel: Kristoff zegt wie de beste is

Boonen, Cancellara, Van Aert of Van der Poel: Kristoff zegt wie de beste is

16/01
Tom Pidcock heeft knopen doorgehakt en laat enkele topkoersen links liggen

Tom Pidcock heeft knopen doorgehakt en laat enkele topkoersen links liggen

16/01
"Tijd om te veranderen": Matteo Jorgenson gooit alles om

"Tijd om te veranderen": Matteo Jorgenson gooit alles om

15/01
Uitdager van Pogacar en Van der Poel? Lotto-Intermarché trekt kaart van Belg

Uitdager van Pogacar en Van der Poel? Lotto-Intermarché trekt kaart van Belg

16/01
Leegloop bij Visma-Lease a Bike? Campenaerts is klaar en duidelijk

Leegloop bij Visma-Lease a Bike? Campenaerts is klaar en duidelijk

16/01
📷 Nieuwe dag, nieuwe training: Van Aert blijft ondanks enkelbreuk knallen

📷 Nieuwe dag, nieuwe training: Van Aert blijft ondanks enkelbreuk knallen

15/01
🎥 Van der Poel pakt spectuculair uit, Pogacar maakt doel nog eens duidelijk

🎥 Van der Poel pakt spectuculair uit, Pogacar maakt doel nog eens duidelijk

16/01
📷 Tour 2027: kans voor sprinters op geel in Edinburgh en stevige derde etappe in Wales

📷 Tour 2027: kans voor sprinters op geel in Edinburgh en stevige derde etappe in Wales

16/01
Wereldtopper bij de beloften: Widar (20) klaar en duidelijk over profdebuut

Wereldtopper bij de beloften: Widar (20) klaar en duidelijk over profdebuut

16/01
Na een tip van Van Aert: Wereldbeker in Benidorm voert wijziging door

Na een tip van Van Aert: Wereldbeker in Benidorm voert wijziging door

15/01
Twee redenen: Van Aert onthult waarom hij nog niet aan stoppen denkt

Twee redenen: Van Aert onthult waarom hij nog niet aan stoppen denkt

15/01
"In de penarie": Paul Herygers ziet probleem voor Thibau Nys

"In de penarie": Paul Herygers ziet probleem voor Thibau Nys

15/01
Overstap naar Soudal Quick-Step: Van Baarle stuitte op twee problemen

Overstap naar Soudal Quick-Step: Van Baarle stuitte op twee problemen

15/01
Veel vertrouwen van Lotto-Intermarché: Toon Aerts krijgt mooi voorjaarsprogramma

Veel vertrouwen van Lotto-Intermarché: Toon Aerts krijgt mooi voorjaarsprogramma

15/01
Nibali ziet enorm voordeel voor Vingegaard door deelname aan de Giro

Nibali ziet enorm voordeel voor Vingegaard door deelname aan de Giro

15/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Jonas Vingegaard Rasmussen Michael Vanthourenhout Remco Evenepoel Victor Campenaerts Matteo Jorgenson Eli Iserbyt Finn Fisher-Black Olav Kooij Fem van Empel Axel Zingle Sven Vanthourenhout Simon Yates Gianni Vermeersch Sven Nys Toon Aerts Oliver Naesen Bart Wellens

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved