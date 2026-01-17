Van Aert zweert dat Visma klaar is ondanks hele grondige en grote verandering

Wout van Aert en heel Visma-Lease a Bike beginnen binnenkort aan het nieuwe wegseizoen. Er wordt wel een grondige verandering doorgevoerd aan de kern rond Van Aert in de klassiekers.

De wijzigingen waar Visma-Lease a Bike voor opteert, is echt niet min. Matteo Jorgenson had gevraagd om zich voluit te mogen richten op de Ardennenklassiekers en heeft hiervoor van de ploeg de goedkeuring gekregen. Dat betekent wel dat de Amerikaan de Vlaamse klassiekers links laat liggen. In die koersen kon hij veel betekenen voor Van Aert.

Zo was Jorgenson vorig jaar aanwezig in de finales van de E3 Saxo Classic en Dwars door Vlaanderen. Hij is zelfs een voormalig winnaar van die laatste koers. Aangezien Jorgenson in het voorjaar minder vaak ingezet zal worden, is er een mogelijkheid voor een ploegmaat om meer verantwoordelijkheid te nemen. Matthew Brennan zal dat doen.

Brennan een heel ander type

De amper 20-jarige Brit beleefde een fantastisch eerste jaar en wil in zijn tweede seizoen als prof meer betekenen in de klassiekers. Van Aert heeft op die switch gereageerd bij Cyclism'Actu. "Het is zeker zo dat Matthew Brennan een heel andere renner is in vergelijking met Matteo Jorgenson", bekent hij dat het aanpassen is.

Het is niet enkel iets voor die twee betrokken renners om aan te wennen, maar voor de hele kern rond de klassiekers. Van Aert wil het echter zeker niet te negatief zien. "Langs de andere kant hoop ik dat Christophe Laporte eindelijk opnieuw de klassiekers kan rijden." Als hij in orde is, kan Van Aert nog altijd prima omringd worden.

Van Aert denkt dat Visma kaarten kan uitspelen

Dat is ook waar de Belg van Visma-Lease a Bike tot op heden vanuit gaat. "Ik geloof dat we met een sterke ploeg aan de start zullen staan. We zullen wel in staat zijn om onze kaarten uit te spelen", zit hij nog vol vertrouwen.