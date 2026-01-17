Van der Poel heeft beslist om te gaan investeren en maakt meteen heel bewuste keuze

Het hoeven niet altijd wieleractiviteiten zijn die centraal staan in het leven van Mathieu van der Poel. Hij is ook bezig met andere dingen.

Van der Poel staat blijkbaar ook open voor interessante investeringen. Al blijft hij ook op dat vlak wel dicht bij huis, want hij gaat investeren in iets wat wel verband houdt met zijn carrière als topsporter. Als wielrenner is het voor hem cruciaal dat hij het hele jaar door waakt over zijn gezondheid. Niet onlogisch dus dat hij Superhlth ondersteunt.

Superhlth is een health-techstart-up uit Koersel en lanceert een nieuwe gezondheidsapp. Het laat aan Belga weten dat het met een kapitaalronde bij investeerders een half miljoen euro heeft opgehaald. Een van die investeerders is niemand minder dan Mathieu van der Poel. De renner van Alpecin-Premier Tech schaart zich voluit achter dit project.

Van der Poel heeft het zelf ondervonden

De intentie van Superhlth is om versnipperde gezondheidsdata samen te brengen in één platform en dit te vertalen naar heldere, gepersonaliseerde inzichten. Zo wordt er per persoon telkens op maat gebracht. Van der Poel zal zelf ook wel ondervonden hebben dat het lichaam van een bepaald persoon anders reageert of iets anders nodig kan hebben.

"Mijn ervaring is dat prestaties en gezondheid pas echt verbeteren wanneer je het volledige plaatje begrijpt", legt Van der Poel uit waarom hij zijn steun verleent aan de nieuwe gezondheidsapp. Met het opgehaalde kapitaal kan het platform versneld uitgebouwd worden en ook opgeschaald worden naar een brede internationale gebruiksbasis.

Project met investeerder Van der Poel gaat internationaal