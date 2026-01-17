Vertrouweling Lefevere blaast hoog van de toren: "Beste begeleiding uit hele WorldTour bij Soudal Quick-Step"

Niki Terpstra zit weer helemaal in het wielerwereldje. Hij is voortaan ploegleider bij Soudal Quick-Step en kan na zijn werk als analist dus weer een actieve rol opnemen.

In een gesprek met Wieler Revue maakt Terpstra de vergelijking met het verleden, toen hij als renner bij de ploeg actief was. Dit was het geval van 2011 tot en met 2018. In de loop van deze jaren schreef hij met Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen twee Monumenten op zijn naam: absolute hoogtepunten in de carrière van Terpstra.

Anno 2026 heeft hij bij Soudal Quick-Step een aantal bekende gezichten teruggezien, al zijn er uiteraard ook nieuwe gezichten aanwezig die hij nog niet kende. "Het gevoel in deze ploeg is wel hetzelfde. De ploeg hangt heel goed aan elkaar. Patrick Lefevere noemde het personeel altijd het fundament van het huis, want renners komen en gaan."

Terpstra is uitspraak Lefevere niet vergeten

Die uitspraak van Lefevere is Terpstra duidelijk nooit vergeten. Het is dus net na afloop van de periode met Lefevere als CEO dat Terpstra teruggekeerd is naar Soudal Quick-Step. Nu werkt de Nederlander onder de leiding van Jurgen Foré. Die zal er een andere stijl op nahouden, maar Terpstra is nog altijd onder de indruk van wat de ploeg te bieden heeft.

"Ik denk dat we de beste begeleiding van de hele WorldTour bieden", komt hij stevig uit de hoek. Hij wordt er meteen mee geconfronteerd dat dit wel een statement is dat kan tellen. "Is dat een flinke uitspraak? Dat heb ik als renner altijd gevonden, en dat is nog steeds zo. Er is een hele mooi mix tussen mensen met ervaring en input van jonge mensen."

