Wout van Aert geeft het nu pas helemaal toe: "Ik haatte het"

Foto: © photonews

Het is niet altijd alleen maar plezier maken als wielrenner. Wout van Aert haatte een van de keuzes die hij de afgelopen jaren maakte.

Wout van Aert heeft twee jaar op rij met tegenzin Milaan-Sanremo, het eerste Monument van het jaar, overgeslagen. Het blijft een beslissing van hem persoonlijk: hij kan dus alleen naar zichzelf kijken. Van Aert heeft al verklaard waarom hij dit jaar terugkeert naar de Italiaanse koersen, met in het bijzonder dus het rijden van La Primavera.

Van Aert plande in 2024 en 2025 een hoogtestage waar hij dacht meer winst uit te halen met het oog op de rest van het voorjaar. De Strade Bianche achtte hij te zwaar, waardoor hij dus twee seizoenen op rij paste voor de grote Italiaanse eendagskoersen. Op die redenering komt hij terug, waardoor hij opnieuw start in het enige Monument dat hij al won. 

Van Aert maakt de optelsom

"Ik haatte het om Milaan-Sanremo te missen", geeft Van Aert toe op het YouTube-kanaal van Visma-Lease a Bike. Het verlangen om nog eens voor de prijzen te strijden in Sanremo en het winnen van de Strade-rit in de Giro brengt hem dus weer in het voorjaar naar Zuid-Europa. "Eén plus één is nog altijd twee. Ik kon de signalen niet langer negeren."

Van Aert krijgt dus de gelegenheid om voor een tweede overwinning te gaan, nadat hij Milaan-Sanremo al won in 2020. Een deelname betekent automatisch dat het hoog staat op het lijstje met grote doelen. "Milaan-Sanremo is net als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix een groot doel, maar het is ook betekenisvol om een van de andere koersen te winnen."

Van Aert wat meer ontspannen naar Monumenten

Dat besef is bij Van Aert goed doorgedrongen. Dat moet ook helpen om wat meer ontspannen naar de Monumenten te trekken en zeker niet te panikeren als het resultaat in een van die grote koersen niet is wat hij wil. 

Laatste nieuws Wielerkalender
