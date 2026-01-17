Zien we hem nog in de cross? Eli Iserbyt zegt hoe het verder moet

Eli Iserbyt moest noodgedwongen de cross vaarwel zeggen. Zijn beslissing volgt rechtstreeks uit medische adviezen die geen ruimte meer lieten voor twijfel.

Medisch advies en beslissing

De voormalige Belgische kampioen kreeg begin december een duidelijke boodschap tijdens een consultatie. “Het advies bij de laatste consultatie begin december was redelijk duidelijk. Verdere ingrepen zouden mijn been kunnen verlammen en dat risico wou ik absoluut niet lopen”, vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen.

Tot dat moment probeerde hij nog perspectief te vinden, maar zijn fysieke beperkingen bleven toenemen. “Ik kan niet fietsen en niet lopen. Alles boven een hartslag van 100 zorgt voor pijn in mijn been.” Daardoor werd de keuze om te stoppen onvermijdelijk.

Gevoelens bij het afscheid

De beslissing brengt voor hem een mix van emoties mee. “Onzekerheid, maar ook pijn en verdriet. En dat zijn niet de emoties die ik had verwacht op deze leeftijd.” Het abrupte einde van zijn carrière weegt zwaar.

Hij verwijst naar zijn leeftijd en het gevoel dat zijn loopbaan te vroeg eindigt. De vergelijking met leeftijdsgenoten benadrukt dat contrast. In eerste instantie wil hij vooral tijd nemen om alles te verwerken. “Nu eerst het een plek kunnen geven, ik besef wel dat het nooit echt volledig een plek zal krijgen.” De impact van de blessure blijft volgens hem blijvend.



Wat daarna komt, laat hij bewust open. Hij wil pas later bepalen welke richting hij uitgaat. Een terugkeer in de cross is voorlopig uitgesloten. “Momenteel is de cross nog te pijnlijk, maar na het seizoen zal alles wel even rusten en kunnen we kijken wat het zal worden”, besluit hij. Zijn karakter en doorzettingsvermogen ziet hij als basis voor wat volgt.