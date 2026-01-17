Zien we hem nog in de cross? Eli Iserbyt zegt hoe het verder moet

Zien we hem nog in de cross? Eli Iserbyt zegt hoe het verder moet
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Eli Iserbyt moest noodgedwongen de cross vaarwel zeggen. Zijn beslissing volgt rechtstreeks uit medische adviezen die geen ruimte meer lieten voor twijfel.

Medisch advies en beslissing

De voormalige Belgische kampioen kreeg begin december een duidelijke boodschap tijdens een consultatie. “Het advies bij de laatste consultatie begin december was redelijk duidelijk. Verdere ingrepen zouden mijn been kunnen verlammen en dat risico wou ik absoluut niet lopen”, vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen.

Tot dat moment probeerde hij nog perspectief te vinden, maar zijn fysieke beperkingen bleven toenemen. “Ik kan niet fietsen en niet lopen. Alles boven een hartslag van 100 zorgt voor pijn in mijn been.” Daardoor werd de keuze om te stoppen onvermijdelijk.

Gevoelens bij het afscheid

De beslissing brengt voor hem een mix van emoties mee. “Onzekerheid, maar ook pijn en verdriet. En dat zijn niet de emoties die ik had verwacht op deze leeftijd.” Het abrupte einde van zijn carrière weegt zwaar.

Hij verwijst naar zijn leeftijd en het gevoel dat zijn loopbaan te vroeg eindigt. De vergelijking met leeftijdsgenoten benadrukt dat contrast. In eerste instantie wil hij vooral tijd nemen om alles te verwerken. “Nu eerst het een plek kunnen geven, ik besef wel dat het nooit echt volledig een plek zal krijgen.” De impact van de blessure blijft volgens hem blijvend.


Wat daarna komt, laat hij bewust open. Hij wil pas later bepalen welke richting hij uitgaat. Een terugkeer in de cross is voorlopig uitgesloten. “Momenteel is de cross nog te pijnlijk, maar na het seizoen zal alles wel even rusten en kunnen we kijken wat het zal worden”, besluit hij. Zijn karakter en doorzettingsvermogen ziet hij als basis voor wat volgt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Eli Iserbyt

Meer nieuws

Romina Hinojosa verklapt hoe haar relatie met Isaac Del Toro begon Naast de fiets

Romina Hinojosa verklapt hoe haar relatie met Isaac Del Toro begon

17:00
Jurgen Foré zegt exact hoeveel miljoenen het budget van Soudal Quick-Step is

Jurgen Foré zegt exact hoeveel miljoenen het budget van Soudal Quick-Step is

16:30
Axel Merckx is heilig overtuigd dat enkelblessure van Wout van Aert gevolgen zal hebben in voorjaar

Axel Merckx is heilig overtuigd dat enkelblessure van Wout van Aert gevolgen zal hebben in voorjaar

16:00
Roglic heeft grote plannen en dringt zelf aan om Belgisch renner daarin te betrekken

Roglic heeft grote plannen en dringt zelf aan om Belgisch renner daarin te betrekken

15:00
Na alle emoties met Evenepoel: Bramati wil tanden niet stukbijten op Van der Poel en Pogacar-factor

Na alle emoties met Evenepoel: Bramati wil tanden niet stukbijten op Van der Poel en Pogacar-factor

14:00
Vingegaard deelt zijn mening over rivaal Pogacar en heeft over Evenepoel zelfs voorspelling in huis

Vingegaard deelt zijn mening over rivaal Pogacar en heeft over Evenepoel zelfs voorspelling in huis

13:30
Wout van Aert geeft het nu pas helemaal toe: "Ik haatte het"

Wout van Aert geeft het nu pas helemaal toe: "Ik haatte het"

13:00
📷 Mathieu van der Poel zorgt voor verrassing van formaat

📷 Mathieu van der Poel zorgt voor verrassing van formaat

12:10
Van Aert zweert dat Visma klaar is ondanks hele grondige en grote verandering

Van Aert zweert dat Visma klaar is ondanks hele grondige en grote verandering

12:00
Mathieu van der Poel zet grote zegehonger fijntjes in de verf

Mathieu van der Poel zet grote zegehonger fijntjes in de verf

11:00
Staat de man die Evenepoel en Pogacar klopte straks op straat? "Hij moet zijn mond houden"

Staat de man die Evenepoel en Pogacar klopte straks op straat? "Hij moet zijn mond houden"

10:00
Ziet hij zichzelf als wereldkampioen? Van Aert houdt zich niet meer in en zegt wat hij echt denkt

Ziet hij zichzelf als wereldkampioen? Van Aert houdt zich niet meer in en zegt wat hij echt denkt

09:00
Van der Poel heeft beslist om te gaan investeren en maakt meteen heel bewuste keuze

Van der Poel heeft beslist om te gaan investeren en maakt meteen heel bewuste keuze

08:30
Vertrouweling Lefevere blaast hoog van de toren: "Beste begeleiding uit hele WorldTour bij Soudal Quick-Step"

Vertrouweling Lefevere blaast hoog van de toren: "Beste begeleiding uit hele WorldTour bij Soudal Quick-Step"

08:00
Oliver Naesen schockeert de wielerwereld: het einde van een traditie

Oliver Naesen schockeert de wielerwereld: het einde van een traditie

07:30
Optimisme bij Van Aert na nieuwe, stevige training: dit lijkt echt wel een flinke opsteker

Optimisme bij Van Aert na nieuwe, stevige training: dit lijkt echt wel een flinke opsteker

07:00
Massale steun houdt Van Aert mentaal overeind: hij reageert

Massale steun houdt Van Aert mentaal overeind: hij reageert

21:30
Sven Vanthourenhout laat Vlaamse fans Evenepoel dromen (als ze geduld hebben): "Het zou me verbazen"

Sven Vanthourenhout laat Vlaamse fans Evenepoel dromen (als ze geduld hebben): "Het zou me verbazen"

20:30
De zoveelste in de rij: zelfde blessure als bij Eli Iserbyt teistert het veldrijden opnieuw

De zoveelste in de rij: zelfde blessure als bij Eli Iserbyt teistert het veldrijden opnieuw

16/01
Lofzang voor Van Aert van iemand die meer tijd met hem wil spenderen: "Teleurgesteld door zijn blessure"

Lofzang voor Van Aert van iemand die meer tijd met hem wil spenderen: "Teleurgesteld door zijn blessure"

20:00
Vorig jaar ploegmaat Van Aert, nu bij Naesen: topper moet na slecht nieuws tegenslag verwerken

Vorig jaar ploegmaat Van Aert, nu bij Naesen: topper moet na slecht nieuws tegenslag verwerken

19:00
Bewondering voor Evenepoel, Pogacar en Vingegaard: dit hebben ze met elkaar gemeen

Bewondering voor Evenepoel, Pogacar en Vingegaard: dit hebben ze met elkaar gemeen

16/01
Gewezen knecht Van der Poel wordt nu wapen voor Van Aert én Vingegaard

Gewezen knecht Van der Poel wordt nu wapen voor Van Aert én Vingegaard

16/01
Groot en belangrijk nieuws bij de Vlaamse wielerbond

Groot en belangrijk nieuws bij de Vlaamse wielerbond

16/01
Nieuwe start in 2026: ex-renner wijst op twee belangrijke zaken bij Alpecin-Premier Tech

Nieuwe start in 2026: ex-renner wijst op twee belangrijke zaken bij Alpecin-Premier Tech

16/01
Vorig jaar won ze nog: Ferrand-Prévot laat topkoers schieten

Vorig jaar won ze nog: Ferrand-Prévot laat topkoers schieten

16/01
Boonen, Cancellara, Van Aert of Van der Poel: Kristoff zegt wie de beste is

Boonen, Cancellara, Van Aert of Van der Poel: Kristoff zegt wie de beste is

16/01
Tom Pidcock heeft knopen doorgehakt en laat enkele topkoersen links liggen

Tom Pidcock heeft knopen doorgehakt en laat enkele topkoersen links liggen

16/01
Uitdager van Pogacar en Van der Poel? Lotto-Intermarché trekt kaart van Belg

Uitdager van Pogacar en Van der Poel? Lotto-Intermarché trekt kaart van Belg

16/01
Leegloop bij Visma-Lease a Bike? Campenaerts is klaar en duidelijk

Leegloop bij Visma-Lease a Bike? Campenaerts is klaar en duidelijk

16/01
Van Aert onder de indruk: Visma onthult wat toptalent Brennan zo speciaal maakt

Van Aert onder de indruk: Visma onthult wat toptalent Brennan zo speciaal maakt

16/01
Terug naar Italië: Wout van Aert onthult twee hoofdredenen

Terug naar Italië: Wout van Aert onthult twee hoofdredenen

16/01
🎥 Van der Poel pakt spectuculair uit, Pogacar maakt doel nog eens duidelijk

🎥 Van der Poel pakt spectuculair uit, Pogacar maakt doel nog eens duidelijk

16/01
📷 Tour 2027: kans voor sprinters op geel in Edinburgh en stevige derde etappe in Wales

📷 Tour 2027: kans voor sprinters op geel in Edinburgh en stevige derde etappe in Wales

16/01
Wereldtopper bij de beloften: Widar (20) klaar en duidelijk over profdebuut

Wereldtopper bij de beloften: Widar (20) klaar en duidelijk over profdebuut

16/01
"Tijd om te veranderen": Matteo Jorgenson gooit alles om

"Tijd om te veranderen": Matteo Jorgenson gooit alles om

15/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Jonas Vingegaard Rasmussen Matteo Jorgenson Sven Vanthourenhout Thibau Nys Gianni Vermeersch Victor Campenaerts Tadej Pogacar Fem van Empel Finn Fisher-Black Simon Yates Michael Vanthourenhout Toon Aerts Olav Kooij Dylan Van Baarle Axel Zingle Paul Herygers Jarno Widar

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved