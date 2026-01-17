Ziet hij zichzelf als wereldkampioen? Van Aert houdt zich niet meer in en zegt wat hij echt denkt

Nu zijn programma bekend is, kan Wout van Aert ook op tafel gooien hoe hij over de dingen denkt. Het WK in Canada is een doel, maar hoe groot zijn de kansen?

Het is geen geheim dat Wout van Aert wel met het WK wegwielrennen in zijn hoofd zit als doelstelling uit het najaar van 2026. Opvallend is dat hij eerst niet alleen de Tour maar ook de Vuelta rijdt. "Het is de best mogelijke aanloop naar het WK in Montréal", zegt Van Aert in een video op het YouTube-kanaal van zijn ploeg Visma-Lease a Bike.

Er is een heel pittige voorbereiding nodig om op de Canadese wegen het beste uit zichzelf te halen. Dat is alvast de opvatting waarmee Van Aert naar ginder trekt. "Het WK is best wel een doel voor mij en het is een lastig parcours in Canada.  Met een grote ronde als de Vuelta in de benen heb ik de beste kans om op het WK te kunnen presteren."

Niet de grootste kans voor Van Aert

Tegelijkertijd nuanceert Van Aert zijn kansen om daar goud te pakken. Het is niet zo dat hij de wereldtitel al klaar ziet liggen. "Het is niet de grootste kans uit mijn leven, maar in de jaren erom heen zijn er veel WK's met klimparcoursen. Ik wil ook niet wachten op een massasprint op het vlakke in Abu Dhabi." Dan zouden er wellicht wel wat andere jongens sneller zijn.

Het is een beetje een tweestrijd voor Van Aert: hij heeft een lastige koers nodig, maar het mag ook niet te zwaar zijn. Hij wil er vooral voor zorgen dat hij geen enkele gelegenheid laat liggen. "Ik wil ervoor gaan. Ik weet dat Montréal minder zwaar is dan Rwanda of het WK in Frankrijk in 2027. Ik wil het meeste halen uit deze kleine kans."

Van Aert pakte al twee keer zilver

Het zou Wout van Aert wel van harte gegund zijn om eens wereldkampioen te worden op de weg. Hij is al twee keer tweede geworden op het WK wegwielrennen. In Imola in 2020 en in Glasgow in 2023 moest hij tevreden zijn met zilver. 

