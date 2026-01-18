Ex-wereldkampioen kijkt in hoofd Van der Poel: "Hij zal het nooit zelf luidop verkondigen"

We zouden allemaal wel willen weten wat er zich precies in het hoofd van Mathieu van der Poel afspeelt. Het is echter logisch dat hij niet alles deelt met de buitenwereld.

Wat we wel met zekerheid weten, is dat Mathieu graag nog een wereldtitel veldrijden aan zijn al rijke palmares zou toevoegen. Dat zou zijn totaal brengen op acht stuks, waardoor hij ook Erik De Vlaeminck achter zich zou laten. "Dat was zijn grote motivatie om ook dit seizoen het veld in te duiken", haalt Erwin Vervecken aan in De Zondag.

Vervecken is zich ook bewust van de speculatie omtrent de toekomst van Van der Poel als veldrijder. "Hij laat al een tijdje verstaan dat hij graag wel eens een winter zou willen skippen. Maar hij wordt er morgen 31. Een jaartje overslaan, dan ben je toch weer wat intensiteit kwijt. Dan komen zijn 'oudere' jaren eraan." Dat zijn dingen om in overweging te nemen.

Van der Poel kan zelfde doen als Schurter

Vervecken acht het best realistisch dat Van der Poel eigenlijk niet op acht maar op tien wereldtitels mikt. "Hij zal het zelf nooit luidop verkondigen maar wie zegt dat hij niet stiekem droomt van tien wereldtitels? Dat is een symbolisch cijfer. Zoveel keer werden mountainbiker Nino Schurter en motorcrosser Stefan Everts wereldkampioen."

Stel je voor dat Van der Poel hen kan evenaren in de discipline die hem het best ligt. "Dan ben je een icoon van je sport, voor zover Mathieu dat al niet is, natuurlijk. Elke sporter is bezig met lijstjes en statistieken. En Mathieu kennende... Wat zou hij anders als doel kunnen hebben? Hij wint telkens met voorsprong en heeft alle crossen op zijn naam staan."

Crossliefhebber moet hopen dat VDP wil doorgaan

Inderdaad, voorts valt er nog weinig te rapen in het veldrijden voor Van der Poel, wat hij zelf ook al heeft uitgesproken. Het is voor de veldritliefhebber dus te hopen dat Van der Poel effectief wakker ligt van die tien wereldtitels.