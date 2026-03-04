"Is dat nu zo moeilijk?": Arnaud De Lie krijgt de volle laag

Arnaud De Lie kwam er in Kuurne-Brussel-Kuurne weer niet aan te pas. Analist Marc Sergeant begrijpt niet hoe dat allemaal mogelijk is.

Lotto-Intermarché in dienst van De Lie

Arnaud De Lie kwam er ondanks al het werk van zijn ploeg niet aan te pas in Kuurne-Brussel-Kuurne. “Dit is toch echt wel zorgwekkend. Vooral door de manier waarop”, zegt Marc Sergeant aan Het Nieuwsblad.

De Lie zet zichzelf iedere keer maar weer buitenspel. Nu moest hij opgeven. “Hoe is dat mogelijk? Is het zo moeilijk om een keertje vanaf het begin van het seizoen in orde te zijn? Dan heb je gewoon geen goede basisconditie”, is Sergeant duidelijk.

Ook de ploeg heeft daar volgens de analist helemaal geen deugd van. Lotto telde vier renners in de finale, maar de man die er moet zijn is er niet. En dan moet het plan helemaal omgegooid worden om met iemand anders te sprinten.

Vergelijking met Edward Planckaert

Sergeant maakt een opvallende vergelijking met Edward Planckaert van Alpecin-Premier Tech. “Die jongen had vorig jaar al gekozen voor Soudal Quick-Step, maar bleef uiteindelijk toch bij de ploeg van Van der Poel. De beste transfer van Alpecin blijkt uiteindelijk de transfer die niet doorgegaan is.”



Planckaert reed in de Omloop in dienst van Mathieu van der Poel. Een dag later deed hij dat voor Jasper Philipsen. “Kijk, dan ben je wél klaar voor het voorjaar”, besluit Sergeant.