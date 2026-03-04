Zoon van ploegleider heeft met Wout van Aert maar één idool, maar rijdt hem wel bijna uit het wiel

Zoon van ploegleider heeft met Wout van Aert maar één idool, maar rijdt hem wel bijna uit het wiel
Foto: © photonews

Wout van Aert is het idool van Loïc Wynants, de zoon van ex-prof en ploegleider Maarten Wynants bij Visma Lease a Bike. Al reed de amper 14-jarige van Aert wel bijna uit het wiel.

Van Aert als grote idool

Al van jongs af is Loïc Wynants heel erg gepassioneerd door het wielrennen, ook al pushte zijn vader hem daar totaal niet toe. “Loïc was 2 jaar toen hij op een fiets zat en vanaf dan zat er een soort van bezetenheid in hem”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Loïc vindt het leuk dat zijn vader als ex-prof en ploegleider een soort van mentor is, al legt het helemaal geen druk op hem omdat hij zoon van is. En als zijn vader niet in de buurt is, dan kan hij rekenen op Wout van Aert.

Zo zijn er beelden waarbij de 14-jarige Van Aert bijna uit zijn wiel rijdt. “Ik heb Wout al meerdere keren ontmoet. Trainen met hem, dat is best speciaal, ja. Of ik nog naar andere renners opkijk? Nee, enkel naar Wout van Aert.”

Lange weg af te leggen

Of hij binnen enkele jaren prof wordt? Ik probeer hem nu zo goed mogelijk bij te staan en ben voorlopig in feite al zijn trainer, maar soms staat de vader-zoonrelatie daardoor wat onder druk. Soms ga je er door de emoties te hard bovenop zitten, wat ook niet gezond is.”

Toch ziet Wynants veel gevaren opduiken. “Ik weet ook wat nodig is om het te maken in deze wereld en wat je ervoor moet opofferen. Ik probeer vooral een goede balans te vinden tussen Loïc het plezier te gunnen en ervoor te zorgen dat hij naar het beste van zijn capaciteiten leert te koersen”, besluit hij.

