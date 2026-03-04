Van Aert geen kopman meer in de Ronde? Sergeant spreekt klare taal

Matthew Brennan bezorgde Visma-Lease a Bike in Kuurne-Brussel-Kuurne opnieuw een zege in een klassieker. Toch lijkt Wout van Aert zich niet meteen zorgen te moeten maken voor de Ronde van Vlaanderen.

Wout van Aert werd vorig jaar tweede in Dwars door Vlaanderen en de Brabantse Pijl en vierde in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, maar Visma-Lease a Bike kon in 2025 geen enkele klassieker winnen.

Brennan won Kuurne-Brussel-Kuurne

Dit jaar is de nul al weggeveegd voor de Nederlandse ploeg. In de Omloop Nieuwsblad werd Laporte nog vierde, in Kuurne-Brussel-Kuurne pakte Matthew Brennan sprintte naar de overwinning en bezorgde de ploeg een klassieke zege.

Visma-Lease a Bike lijkt zo een nieuwe topper in zijn rangen te hebben, ook voor de komende klassiekers zoals Milaan-Sanremo, In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem en Dwars door Vlaanderen.

Van Aert nog altijd kopman in Ronde van Vlaanderen

Voor de Ronde van Vlaanderen lijkt Van Aert nog altijd de kopman te zijn volgens Marc Sergeant. "Kijk maar naar de Omloop Nieuwsblad. Op de Molenberg werd Brennan niet opgehouden door de val, maar kon hij ook niet mee met Van der Poel", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Allemaal goed en wel wat Brennan doet, maar in de Ronde van Vlaanderen zie ik het nog niet gebeuren", besluit Sergeant nog. Van Aert moet zich dus nog geen zorgen maken over het kopmanschap in de Ronde.