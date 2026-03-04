Soudal Quick-Step lost de selectie voor de Strade Bianche

Soudal Quick-Step heeft zijn zevenkoppige selectie voor de jubileumeditie van Strade Bianche bekendgemaakt. De ploeg trekt met een mix van ervaring en jong talent naar Siena, waar een ingekorte maar nog steeds bijzonder veeleisende koers wacht.

Selectie voor een ingekorte editie

Soudal Quick-Step bevestigt dat het team met zeven renners aan de start verschijnt van de twintigste editie van Strade Bianche. De organisatie heeft het parcours dit jaar bijna vijftien kilometer korter gemaakt en twee stroken onverharde wegen geschrapt.

Daardoor blijven veertien gravelzones over, maar volgens de ploeg verandert dat niets aan het zware karakter van de wedstrijd. De selectie bestaat uit Gianmarco Garofoli, Junior Lecerf, Pepijn Reinderink, Martin Svrcek, Mauri Vansevenant, Louis Vervaeke en Filippo Zana.

Ongewijzigde finale

De finale blijft ongewijzigd. Dat betekent dat de renners opnieuw de steile Via Santa Caterina moeten trotseren, waar de hellingsgraad piekt tot zestien procent. Pas daarna volgt de iconische aankomst op de Piazza del Campo.

Ploegleider Davide Bramati benadrukt dat de ingekorte afstand niets afdoet aan de zwaarte van de koers. “De race is een beetje korter dit jaar en heeft niet zoveel gravelkilometers als vorig seizoen, maar dit betekent niet dat ze minder zwaar of veeleisend zal zijn”, vertelt hij in een mededeling aan onze redactie.



Hij wijst erop dat de ploeg in het verleden vaak goed presteerde in Toscane. “Het is een van de beste wedstrijden ter wereld, een plaats waar we al veel mooie resultaten behaalden.” Bramati besluit dat de ploeg opnieuw voluit wil meestrijden voor een sterke uitslag.