Geen zege in openingsweekend, wel in Le Samyn: Meeus is helder na eerste zege

Jordi Meeus heeft zijn goede openingsweekend afgesloten met winst in de Ename Samyn Classic. Voor de Belg van Red Bull-BORA-hansgrohe was het zijn eerste zege van het seizoen.

In de Ronde van de Algarve sprintte Meeus al twee keer naar een tweede plaats, in de Omloop Nieuwsblad werd hij zevende en in Kuurne-Brussel-Kuurne tiende. In de Ename Samyn Classic was het dus eindelijk prijs.

Meeus veegt de nul weg in 2026

"Het openingsweekend met de Omloop, Kuurne en Le Samyn was een groot doel voor mij. Ik ben blij dat ik het kan afsluiten met een overwinning, want ik denk dat er in de vorige koersen meer in zat dan ik heb laten zien."

Meeus won de sprint in de straten van Dour gemakkelijk, maar het was toch moeilijker dan het er uitzag. "Ik heb toch afgezien, want de aanloop was zwaar. Er werd hard gereden op die licht hellende strook naar de laatste rechte lijn."

"Ik zat redelijk à bloc, maar had toch nog een goede sprint in de benen. Het is als favoriet niet gemakkelijk om te winnen, maar de benen waren goed. Dat is eigenlijk het hele seizoen al het geval."

Programma Jordi Meeus



Of Meeus volgende week Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico rijdt, is nog niet duidelijk. Zo niet, dan zal Nokere Koerse op 18 maart zijn volgende koers zijn, met daarna ook In Flanders Fields waar hij vorig jaar negende werd.