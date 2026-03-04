"Sabotage?" Koersdirecteur van Le Samyn reageert op uitspraken van Wout van Aert

"Sabotage?" Koersdirecteur van Le Samyn reageert op uitspraken van Wout van Aert
Foto: © photonews

Een opvallende uitspraak van Wout van Aert dinsdag na Le Samyn. Hij reed in het slot lek en zei dat er mogelijk bewust glasscherven op de weg gegooid waren.

Glas op de weg in Le Samyn

Op tien kilometer van de finish werd Wout van Aert het slachtoffer van een lekke band. Volgens onze landgenoot rook de situatie naar sabotage, maar daar kijkt de organisatie vreemd van op.

“Sabotage? Heeft Wout dat gezegd?”, vraagt Ludwig De Winter zich verbaasd af als hij door Sporza om een woordje uitleg wordt gevraagd. “Ik moet toegeven dat ik de reacties na de koers niet op de voet gevolgd heb, maar van glasscherven of sabotage hebben wij niets vernomen.”

Volgens de koersdirecteur wordt er in Le Samyn meer dan eens lek gereden soms. “Dat was ook gisteren het geval, zeker op of net na de kasseistroken. Maar ik denk dat de lekke band van Wout te wijten is aan een jammerlijk toeval.”

Debriefing met politie

De koersdirectie kreeg de info van Van Aert over glas op de weg niet door. “We hebben gisteren al een debriefing gehad met de politie- en ordediensten en er is niets verdachts gemeld. Neen, voor zover wij weten is er geen sprake geweest van een incident of een bewuste actie op ons parcours.”

De koers passeerde op die bewuste plek een zevental keer. “En het is niet dat het daar lekke banden heeft geregend. Ga je uit van sabotage, dan zou toch niet enkel Van Aert het slachtoffer geworden zijn?”, besluit hij.

