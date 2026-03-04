Geen Van der Poel in de Strade Bianche: Roodhooft onthult dé reden

Mathieu van der Poel komt dit jaar opnieuw niet aan de start van de Strade Bianche. Volgens zijn ploegleider Christoph Roodhooft heeft dat meerdere redenen.

Wout van Aert komt in de Strade Bianche voor het eerst sinds 2021 nog eens aan de start, maar Mathieu van der Poel zal hij er niet tegenkomen. De winnaar van Omloop Nieuwsblad stond sinds 2023 niet meer aan de start. 

Van der Poel heeft training nodig

En dat zal ook dit jaar niet het geval zijn. Van der Poel reist wel naar Italië om er twee dagen na de Strade Bianche aan de start te staan van Tirreno-Adriatico. Maar de Strade Bianche past gewoon niet in de planning. 

Van der Poel zat tot net voor de Omloop op hoogtestage en heeft volgens Christoph Roodhooft nood aan een stevig trainingsblok. De acht dagen tussen de Omloop en de Strade Bianche kan Van der Poel goed gebruiken. 

Te veel hoogtemeters voor Van der Poel

Al is dat niet de hoofdreden, wel het parcours. Toen Van der Poel in 2021 won, was het parcours 184 kilometer lang en waren er zo'n 3.000 hoogtemeters, dit jaar is de Strade Bianche 203 kilometer en zijn er zo'n 4.000 hoogtemeters. 

Lees ook... Wanneer stopt hij met koersen? Van der Poel zegt wat de doorslag zal geven
"Vroeger was deze wedstrijd al op de limiet voor de klassieke, punchy renners. Maar toen kon het nog net. Nu is ze over die limiet", zegt Roodhooft bij Het Nieuwsblad. Winnen tegen Pogacar is dan ook bijna onmogelijk geworden voor Van der Poel. 

