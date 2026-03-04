Dit is de opvallende carrière van Guillaume Van Keirsbulck na zijn wielerpensioen

Drie jaar geleden ging Guillaume Van Keirsbulck op wielerpensioen. Maar er is duidelijk een leven na de koers gekomen.

Van Keirsbulck runt eigen bedrijf

Guillaume Van Keirsbulck runt met Blvck Car Studio in Wenduine een eigen bedrijf dat auto’s ombouwt. Het leven na de koers bevalt hem duidelijk, ook al moest hij vroegtijdig stoppen.

“Ik wou altijd koersen tot mijn 35-36 jaar, maar dat is helaas niet gelukt. Ik vond het wel jammer dat het vroeger dan verwacht was, maar ik heb nog geen moment spijt gehad van mijn carrièreswitch”, vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen.

Wagens ombouwen was zijn hobby, maar daar kon hij zijn beroep van maken. “Van mijn hobby heb ik weer mijn beroep gemaakt. Ik was naast de koers al wat bezig met auto’s en moto’s ombouwen en nu kan ik die passie voortzetten in mijn job.”

Mist hij de koers?

Hij heeft met Blvck Car Studio heel veel werk. “Ik plan mijn weken vaak iets te druk in, waardoor ik soms maar tegen 23 uur thuis ben en van Wenduine terug naar Tielt is ook een eindje rijden. Daarom zijn we wel op zoek naar een loods in Brugge, het liefst met een woning erbij, zodat we alles ineens kunnen verhuizen.”



De koers mist hij niet echt. Nu hij is veel meer thuis dan vroeger bij het gezin en heeft hij ook iets aan het weekend. “Maar zo lang weg zijn met de ploegmaten, was altijd plezant. Ik mis dat wel af en toe, we waren vaak een bende kleuters onder elkaar, onnozel doen en dingen uitspoken.”, besluit hij.