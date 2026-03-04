Van der Poel slaat Strade Bianche alweer over: Van Avermaet velt zijn oordeel

Van der Poel slaat Strade Bianche alweer over: Van Avermaet velt zijn oordeel
Voor het derde jaar op rij laat Mathieu van der Poel de Strade Bianche schieten. Begrijpelijk, maar ook jammer vindt ook Greg Van Avermaet.

In 2023 stond Greg Van Avermaet een laatste keer aan de start in de Strade Bianche. En dat geldt ook voor Mathieu van der Poel. Van Avermaet stopte eind 2023, Van der Poel laat de gravelkoers al voor de derde keer links liggen. 

Van Avermaet begrijpt keuze Van der Poel

Volgens Christoph Roodhooft heeft dat veel te maken met het parcours, dat in 2024 langer werd en ook meer hoogtemeters kreeg. Greg Van Avermaet, die in 2015 en 2017 tweede werd, begrijpt Van der Poel de Strade Bianche links laat liggen. 

"Zelfs al zou Mathieu er nog altijd een goed resultaat kunnen rijden, zulke mannen starten nu eenmaal niet voor een tweede, laat staan een zesde of een zevende plek. Logisch dat hij er dan wegblijft", zegt hij bij Het Nieuwsblad

Is charme van Strade Bianche verdwenen?

En toch vindt Van Avermaet het ook jammer dat Van der Poel er niet bij is. De Strade Bianche was tot enkele jaren geleden de koers waar klassieke renners en klimmers samen aan de start stonden en tegen elkaar streden.

Lees ook... Geen Van der Poel in de Strade Bianche: Roodhooft onthult dé reden
"Het neemt zelfs een groot deel van de charme van de Strade weg", vindt Van Avermaet dan ook. De laatste vier edities werden dan ook drie keer gewonnen door Pogacar en één keer door Pidcock, allebei klimmers. 

