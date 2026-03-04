Vervanger voor Iserbyt? Mettepenningen kondigt contractnieuws aan

Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw heeft het contract van Gerben Kuypers opengebroken. De crosser maakte pas op 1 januari de overstap naar de ploeg van Jurgen Mettepenningen.

Contract van Kuypers opengebroken bij Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw

"Het contract van Gerben Kuypers bij Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw is opengebroken door ploegmanager Jurgen Mettepenningen. De renner blijft zo nog zeker tot eind 2028 voor de ploeg rijden", kondigt de ploeg aan.

"De renner maakte op 1 januari 2026 pas de overstap naar onze ploeg en wist meteen zijn stempel te drukken. Het wederzijdse vertrouwen resulteert nu in een verlengde samenwerking", wordt het persbericht afgesloten.

Door de fusie van Intermarché-Wanty met Lotto was er voor Kuypers geen plaats meer in de wegploeg en dus besloot hij zich volledig op het veldrijden te richten. En dat deed hij met succes bij de ploeg van Mettepenningen.

Goede resultaten van Kuypers

Kuypers won op 1 januari meteen een cross in Luxemburg en trok nadien de lijn door. Hij reed in 2026 nog vijftien crossen voor Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw en eindigde elf keer in de top tien.



Zo deed Kuypers het uitstekend op het WK veldrijden in Hulst, waar hij zesde werd en als tweede Belg over de streep kwam. De samenwerking met Vanthourenhout was ook uitstekend, de komende seizoenen zullen ze dus ploegmaats blijven.