Is Ronde van Vlaanderen nog haalbaar? Wellens wordt op groot gevaar gewezen

Tim Wellens ziet door een sleutelbeenbreuk zin klassieke voorjaar in het water vallen. Of is er toch nog een kans dat hij aan de start kan staan van de Ronde van Vlaanderen over een maand?

Voorbeelden van snel herstel voor Wellens

Een sleutelbeenbreuk in Kuurne-Brussel-Kuurne houdt Tim Wellens al zeker uit de Strade Bianche en Milaan-Sanremo. Volgens Wellens zelf is zijn hele klassieke voorjaar voorbij, al kan hij mogelijk toch nog enkele klassiekers rijden.

Vorig jaar brak Amaury Capiot zijn sleutelbeen in de Bredene-Koksijde Classic en twaalf dagen later stond hij weer aan de start van Dwars door Vlaanderen. Jonas Abrahamsen stond na twee weken na zijn sleutelbeenbreuk aan de start van de Tour.

Kan Wellens de Ronde van Vlaanderen nog rijden?

"Ik zou aanraden om veertien dagen af te wachten en dan te evalueren wat mogelijk is", zegt gepensioneerd sportchirurg Toon Claes bij Het Nieuwsblad. Als Wellens echt wil, kan het volgens Claes snel gaan.

Al waarschuwt hij ook dat er op lange termijn gedacht moet worden. Als Wellens te snel wil gaan, kan hij achteraf ook een weerbots krijgen. En dat zou dan weer zijn deelname aan de Dauphiné en de Tour in gevaar kunnen brengen.



Maar is er een kans dat Wellens op 5 april toch aan de start staat van de Ronde van Vlaanderen? "Dat is niet onmogelijk, maar daarover zullen ze later moeten beslissen. Als hij snel weer kan fietsen, is zijn conditieverlies alleszins quasi zero."