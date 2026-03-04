Krijgt Hermans nog eigen kansen door Pidcock? Zijn nieuwe ploeg is klaar en duidelijk

Quinten Hermans rijdt sinds dit seizoen bij Pinarello-Q36.5, de ploeg van Tom Pidcock. En hij zal ook kansen krijgen bij de Zwitserse ploeg, ondanks dat hij veel met Pidcock zal koersen.

Programma Quinten Hermans

Met een vierde plaats in de Faun Drome Classic toonde Quinten Hermans afgelopen zondag dat hij goed in vorm is. Die vorm mag hij de komende tijd tonen in Italië, met woensdag al de Trofeo Laigueglia.

Zaterdag is er dan de Strade Bianche en op 21 maart Milaan-Sanremo. In die twee koersen staat hij samen met Tom Pidcock aan de start, in de Trofeo Laigueglia krijgt Hermans een kans om voor eigen succes te gaan.

Bij Pinarello-Q36.5 zal het voor Hermans een combinatie van die twee zaken worden. Hij heeft de kwaliteiten om zelf mooie resultaten te rijden, maar daarnaast rijdt hij ook heel wat koersen met Tom Pidcock.

Hermans krijgt ook eigen kansen bij Pinarello-Q36.5

"Niet alleen puur in functie van hem. Hij is ook iemand waarmee je, als je hem in de finale kunt brengen, eventueel kunt spelen", zegt Head of Technical Performance Kurt Bogaerts bij WielerFlits. "Hij is best snel aan de finish."



Het zou volgens Bogaerts dom zijn om iemand die tweede kan worden in Luik-Bastenaken-Luik in de sprint in 2022 dan zuiver als knecht te gebruiken. "We gaan proberen voor Quinten een goede balans te vinden en de puzzel voor eigen kansen én als knecht heel goed te leggen."