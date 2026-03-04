Eddy Merckx blijft revalideren, maar is vooral over één iets opgelucht

Eddy Mercxk (80) kreeg bezoek van de Belgische bondscoach voetbal Rudi Garcia. Ook met zijn gezondheid gaat het wel de goede kant op bij Merkcx.

Voor velen is Eddy Merckx een idool, ook van de Belgische voetbalbondscoach Rudi Garcia. De twee hebben elkaar onlangs ontmoet en Merckx gaf hem ook een gesigneerd exemplaar van zijn laatste biografie.

De 80-jarige Merckx ziet er goed uit, nadat hij lang sukkelde met zijn gezondheid. Eind 2024 kwam Merckx met de fiets ten val op een spoorweg en brak daarbij zijn heup. Daarvoor moest hij meerdere operaties ondergaan.

Hoe is het met de gezondheid van Merckx gesteld?

Eind november moest zijn zoon Axel hem tijdens de Zesdaagse van Gent nog vervangen, intussen gaat het al wat beter. "Ik mag niet klagen", zegt de 80-jarige Merckx bij Sporza. "Maar het was al een lang traject."

Vorige week heeft Merckx nog een speciale cryotherapie (therapie waarbij het lichaam wordt blootgesteld aan extreem lage temperaturen) gevolgd en hij merkt daarvan nu echt al het verschil.

"Het is voor mij nu makkelijker om te stappen. Verder ga ik twee of drie keer per week op bezoek bij Lieven Maesschalck om te revalideren. Het zijn soms lange dagen. Gelukkig is er opnieuw koers op tv", besluit Merckx nog.



