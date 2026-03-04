Nog meer toppers: 'Red Bull wil grote samenwerking aangaan in wielrennen'

Red Bull heeft grote ambities in heel wat sporten. In het wielrennen willen ze naast Red Bull-BORA-hansgrohe nog een grote deal sluiten.

Grote samenwerking met Red Bull

Volgens wielerjournalist Daniel Benson wil Red Bull een grote slag slaan in het wielrennen. Bronnen binnen het bedrijf spreken van een grote sponsorovereenkomst met FDJ United-SUEZ.

De Franse ploeg beschikt met Demi Vollering over een topper van formaat en wil de positie van het topteam nog meer versterken. De samenwerking zou gesloten worden voor de Tour de France Femmes.

Red Bull is al bij heel wat sporten kind aan huis. Ook in het wielrennen. Zo is het individueel sponsor van Wout van Aert en Tom Pidcock, maar ook bij het Red Bull-BORA-hansgrohe-wielerteam van Remco Evenepoel.

Stephen Delcourt, teammanager van de vrouwenploeg FDJ United-Suez, liet in een eerder interview met Benson al weten dat hij werk wil maken van de toekomst van zijn wielerteam.

Shirtreclame

“Na twintig jaar zijn we op een cruciaal punt aangekomen. We hebben zo’n vijftig mensen in dienst, inclusief de rensters, en we willen de volgende stap zetten”, klinkt het.





De ploeg eindigde vorig seizoen op kop van de UCI-ranglijst. “Ik heb de hele winter met onze sponsors doorgebracht om te kijken of ze na 2028 willen doorgaan. We hebben veel tijd samen besteed aan het uitstippelen van de toekomst.”

Volgens Benson zal Red Bull niet instappen als naamsponsor, maar is het de bedoeling dat het merk op de shirts te zien zal zijn.