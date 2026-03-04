Strijd met Pogacar in Strade Bianche? Weinig goede signalen bij Van Aert

Geen topresultaat van Wout van Aert in de Ename Samyn Classic, hij werd genekt door een lekke band. Is Van Aert klaar voor de Strade Bianche van zaterdag?

Met enkele dagen vertraging kon Wout van Aert dan toch aan zijn seizoen beginnen in de Ename Samyn Classic. Hij hield zich klaar om te sprinten voor de zege, maar reed op tien kilometer van de streep lek.

Twijfels bij Van Aert voor Strade Bianche

Na twee fietswissels werd Van Aert pas 60ste op net geen twee minuten. Voor Van Aert was het vooral belangrijk om kilometers te maken na zijn ziekte. Want zaterdag staat hij aan de start van de Strade Bianche.

"Het was inderdaad niet de opbouw die ik voor ogen had. Maar bon, ik maak er het beste van komende zaterdag", zei Van Aert achteraf bij HLN. Voor Van Aert wordt het zijn eerste deelname sinds 2021.

Van Aert zal Pogacar niet lossen in Strade Bianche

De Strade Bianche is een koers die Van Aert graag rijdt en waarin hij het graag goed wil doen. In zijn vier vorige deelnames eindigde Van Aert vier keer in de top vier. Al wordt het nu afwachten hoe goed hij nu zal zijn.

"Zijn vorm is oké, maar dat betekent niet dat hij er Tadej Pogacar plots zal afrijden op de Toscaanse grindwegen", zegt ploegleider Grischa Niermann. En dat hoeft ook niet, Van Aert moet pas over een maand in topvorm zijn.