Boswachter vindt Belgisch renner na zware val in greppel: MUG en brandweer opgeroepen

Profrenner Leander Van Hautegem moest vannacht in het ziekenhuis blijven na een val op training. Een boswachter had hem gevonden in een greppel.

Valpartij in Koppenbergbos

Afgelopen weekend reed Van Hautegem nog mee in Kuurne-Brussel-Kuurne, maar twee dagen later moest hij naar het ziekenhuis na een zware valpartij op training.

De 22-jarige renner van Flanders Baloise was op trainingssessie met zijn gravelbike, toen hij ten val kwam in het Koppenbergbos. Een boswachter vond de man in een greppel.

Hij moet er lange tijd gelegen hebben tot hij gevonden werd. Een MUG-team en de brandweer kwamen ter plaatse om de gewonde renner te helpen.

Nacht in het ziekenhuis

Hij werd overgebracht naar het UZ in Gent. Daar moest hij een nachtje in observatie blijven, omdat de verwondingen bijzonder ernstig waren.



“Leander heeft een vrij zware hersenschudding opgelopen, 2 gebarsten ribben en een minieme klaplong”, vertelt ploegleider Hans De Clercq aan Sporza over het voorval.