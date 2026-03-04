Goed nieuws? Tim Merlier op deelnemerslijst van koers die deze maand gereden wordt

Wanneer komt Tim Merlier tot koersen toe? Het is een vraag die heel wat wielerliefhebbers in ons land enorm bezighoudt.

Merlier op deelnemerslijst van Bredene Koksijde Classic

Tim Merlier is de voorbije jaren één van de renners die Soudal Quick-Step normaal op dit moment van het wielerjaar al aan een mooi aantal overwinningen heeft geholpen.

De teller staat momenteel echter op nul. Niet omdat Merlier het niet goed doet, maar omdat hij door een knieblessure gewoonweg nog niet aan koersen toegekomen is.

Jurgen Foré schetste al dat het voorjaar wel eens volledig voorbij zou kunnen zijn voor Merlier, maar vanuit de Bredene Koksijde Classic komt er toch goed nieuws.

“Maandagmiddag kreeg ik de inschrijving van Soudal Quick-Step binnen”, vertelt Bert Pattyn, voorzitter van de organiserende Krekedalvrienden, aan de Krant van West-Vlaanderen.

Ook Philipsen en Milan

“Daar staat de naam van Tim Merlier bij. Ik ga het niet voor een absolute waarheid verkondigen, maar we hopen uiteraard dat hij op vrijdag 20 maart bij ons aan de start komt”, gaat Pattyn verder.





Ook Jasper Philipsen en Jonathan Milan staan op de deelnemerslijst, waardoor het wel eens tot een mooi sprintersduel zou kunnen komen. “Met een beetje geluk hebben we één van die drie aan de start. En alle sprinters die net onder die top drie zitten, rijden de Bredene Koksijde Classic”, besluit hij.