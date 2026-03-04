"Sabotage": Van Aert vermoedt kwaad opzet na lekke band in finale Le Samyn

Wout van Aert reed in de laatste tien kilometer van de Ename Samyn Classic lek en zag zijn kansen in rook opgaan. Hij vermoedt zelfs dat er kwaad opzet in het spel was.

In zijn eerste koers van het jaar liet Wout van Aert zich enkele keren zien. Hij reageerde op enkele tegenaanvallen om zijn ploegmaat Hagenes te beschermen, die alleen op kop reed. Hij strandde in de laatste kilometer.

Voor Van Aert was zijn koers tien kilometer eerder al afgelopen. Hij reed lek en moest eerst wisselen van fiets met zijn ploegmaat Pietro, twee kilometer later nam Van Aert zijn reservefiets van de volgwagen.

Van Aert vermoedt kwaad opzet bij lekke band

De koers van Van Aert was op dat moment wel voorbij. "Het was vloeken, vooral de manier waarop", zei Van Aert achteraf bij Sporza. "In de laatste ronde lag er plots glas op de weg. Dat ruikt toch naar sabotage."

"Niet op mij gericht", was hij wel meteen duidelijk. Maar de renners reden altijd over hetzelfde parcours en plots lagen er grote glasstukken op de weg. Van Aert weet niet hoe die daar per ongeluk zouden zijn terechtgekomen.

Hoe voelde Van Aert zich na zijn ziekte?

Na zijn ziekte was het afwachten hoe Van Aert zich zou voelen in koers. "Het gevoel was oké, niets bijzonders te melden. Ik had graag de finale betwist om te kijken hoe ver ik kon komen in de sprint, maar daarvoor was het oké."