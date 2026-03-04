Wereldbeker veldrijden trekt naar nieuwe locatie in het buitenland

De Wereldbeker veldrijden trekt volgend seizoen opnieuw het Kanaal over. Het Schotse Glasgow wordt op 13 december het decor voor de derde manche van de Wereldbeker.

In het seizoen 2014-2015 was er al eens een Wereldbeker veldrijden in het Britse Milton Keynes, tussen 2022 en 2024 werd er ook drie keer een manche in de Ierse hoofdstad Dublin georganiseerd.

Wereldbeker veldrijden trekt naar Schotland

Op 13 december trekt de Wereldbeker veldrijden dus naar het Schotse Glasgow. "We zijn verheugd om later dit jaar de Wereldbeker naar Glasgow te brengen", klinkt het bij het organisatiecomité. "Dit is een belangrijk moment in de realisatie van onze visie rond grote evenementen."

"We werken al meerdere jaren aan de organisatie van een manche van de Wereldbeker in Groot-Brittannië en zijn blij dat we Glasgow voor komende winter kunnen aankondigen", zegt Tomas Van Den Spiegel, CEO van WB-organisator Flanders Classics.

"Een nieuwe locatie introduceren is altijd bijzonder, zeker in een grote stad als Glasgow. We kijken uit naar een uitstekende samenwerking met British Cycling", besluit Van den Spiegel nog.

Zes buitenlandse manches in Wereldbeker veldrijden



De Wereldbeker zal volgend seizoen zo zes manches buiten België hebben. Ostrava (27 november) en Tabor (29 november) in Tsjechië, Glasgow (13 december), het Franse Besançon (29 december), het Spaanse Benidorm (17 januari) en het Nederlandse Hoogerheide (24 januari).