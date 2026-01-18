Jurgen Foré onthult wisselende tactiek van Quick-Step op transfermarkt

Soudal Quick‑Step werkt binnen een vernieuwde sportieve structuur. Jurgen Foré licht toe hoe de ploeg haar toekomst op de transfermarkt heeft vormgegeven, ook al was die nog op Remco Evenepoel georiënteerd.

Langetermijnplan en sportieve accenten

De ploeg bouwt verder aan een degelijke kern. “We willen een ploeg bouwen rond het winnen van grote eendagskoersen en ritten in grote rondes, klassementskansen grijpen met jonge renners en nevenklassementen niet vergeten”, vertelt Jurgen Foré aan Het Laatste Nieuws.

De recente versterkingen passen binnen dat kader. De nieuwe renners moeten op verschillende terreinen inzetbaar zijn. De ploeg wil bovendien een agressieve koersstijl hanteren, wat aansluit bij de profielen die werden aangetrokken.

Aanpak op de transfermarkt

Foré geeft aan dat de eerste transfers werden afgerond in de veronderstelling dat Evenepoel zou blijven. Na de bevestiging van zijn vertrek werden nog extra renners toegevoegd. De ploeg merkte dat er veel interesse was van renners die wilden aansluiten.

“Ik heb met een vijftigtal renners gesproken, die geïnteresseerd waren”, gaat Foré verder over zijn zoektocht naar vers bloed. De gesprekken vonden plaats op verschillende momenten, waaronder een langdurig overleg met Jasper Stuyven.

Nieuwe dynamiek zonder Evenepoel

Het vertrek van Evenepoel werd binnen vooraf afgesproken voorwaarden aanvaard. “Remco heeft de keuze gemaakt om te vertrekken en wij hebben dat onder bepaalde voorwaarden gerespecteerd.” De ploeg richt zich nu volledig op de groep die blijft.

Lees ook... Enkel in dat geval zal het seizoen van Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe geslaagd zijn

De huidige kern bestaat uit renners die bewust voor het project kiezen. “De renners die nu in onze ploeg rijden, willen hier graag zijn. Ze denken dat ze iets kunnen toevoegen, en wij hen beter kunnen maken”, besluit hij.

