Stuyven beschrijft hoe loodzwaar het superduo Pogacar-Van der Poel het voor iedereen maakt

De sterkte van Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar is een doorn in het oog van heel wat andere goede renners, zoals Jasper Stuyven. Na zijn grote triomf in Sanremo in 2021 werd winnen heel wat moeilijker.

Een verandering van omgeving kan hem vernieuwde moed geven. Stuyven is van Lidl-Trek naar Soudal Quick-Step gegaan. Bij zijn nieuwe ploeg zijn ze erop gebrand om in het klassieke werk weer beter voor de dag te komen. Al is er ook wel realisme. "We zijn allemaal realistisch en weten dat het tegen Pogacar en Van der Poel lastig zal worden", aldus Stuyven bij Wieler Revue.

In het verleden was het mogelijk voor ploegen die sterk waren in de breedte om op collectief vlak het verschil te maken. Dat is nu allemaal minder evident, met dank aan de heren Pogacar en Van der Poel. "Zij hebben ervoor gezorgd dat het effect van die breedte in elk geval een stukje smaller is geworden. Ze steken erbovenuit", weet Stuyven.

Soudal Quick-Step heeft wat geluk nodig

Hierdoor zal Soudal Quick-Step ook wat geluk nodig hebben om nog eens een grote vis te vangen. "Het zal allemaal eens in de plooi moeten vallen voor één van ons. Alleen ja, als je er niet in gelooft, neemt dat veel goesting en motivatie weg. Het is ook simpel: als het eens in de plooi kan vallen, begint het ermee dat je zit op de plaats waar je het verschil kunt maken."

Goed positioneren blijft dus absoluut cruciaal in de klassiekers. Op zijn 33ste moet Stuyven niet alleen kijken naar de huidige grote kanonnen, maar ook naar de nieuwe, jonge generatie die anno 2026 aan het opkomen is. "Feit is dat jonge jongens overkomen met wattages waarvan ik alleen kan dromen. Maar eenmaal in koers zie je een heleboel van die jongens niet terug."

Pogacar en Van der Poel maken weinig fouten

Lees ook... Jurgen Foré onthult wisselende tactiek van Quick-Step op transfermarkt›

Ook zij kunnen het algemene niveau van Pogacar en Van der Poel niet benaderen. Een grote kracht van die twee is dat ze simpelweg weinig fouten maken. "Ook op andere vlakken laten Pogacar en Van der Poel weinig steken vallen."