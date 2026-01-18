Visma-aanwinst vindt Wout inspirerend en doet ook uitspraak die Van Aert enorm graag zal horen

Van een felle verandering gesproken. Van het roze van EF naar het geel-zwart van Visma-Lease a Bike: Owain Doull is een nieuwkomer die wel eens in de klassieke kern rond Wout van Aert kan terechtkomen.

De 23-jarige Brit heeft alleszins een voorliefde voor de klassiekers. Dat laat hij blijken in een interview op de officiële site van Visma-Lease a Bike. "Mijn favoriete koers is de Ronde van Vlaanderen. Er is geen enkele wedstrijd zoals die, zeker als je de hele klassiekerperiode als opbouw naar die grote dag rijdt. Als we op de Oude Kwaremont komen, is de sfeer zo uniek."

Dat brengt wel iets los bij Doull, moet hij toegeven. "Ik ben elke keer zó nerveus en zó enthousiast. Maar als het erop zit en het is goed gegaan, voel je je enorm voldaan." Een lange koers als de Ronde van Vlaanderen rijden gaat uiteraard ook gepaard met veel afzien. Doull weet echter dat aan de finish mogelijk een gevoel van voldoening wacht.

Van Aert en Doull hebben iets gemeen

Van Aert zal enorm graag horen dat Doull zo'n grote liefde voor het Vlaamse werk koestert. Ten eerste heeft hij zo meteen iets gemeenschappelijk met zijn nieuwe ploegmaat. Ten tweede weet Van Aert dat Doull enorm gemotiveerd zou zijn als hij inderdaad één van de renners wordt die Visma-Lease a Bike opstelt in de Ronde van Vlaanderen.

Daarnaast wordt de ex-renner van EF en INEOS in het geheel geprikkeld om in de ploeg van Vingegaard, Van Aert, Jorgenson en Brennan te rijden. "Koersen met jongens als Jonas, Wout, Matteo en Matthew is enorm inspirerend voor mij", zegt Doull. "Het is zo’n ambitieuze groep renners, en ik kan niet wachten om te beginnen."

Doull voelt zich goed bij de Visma-mindset

"Ik denk ook dat de mindset hier heel goed bij me past", vervolgt hij. "De kern van mijn liefde voor de sport is elke dag proberen beter te worden. Dat is waarvoor ik ’s ochtends uit bed kom: dat constante verlangen naar verbetering."