Visma-aanwinst vindt Wout inspirerend en doet ook uitspraak die Van Aert enorm graag zal horen

Visma-aanwinst vindt Wout inspirerend en doet ook uitspraak die Van Aert enorm graag zal horen
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Van een felle verandering gesproken. Van het roze van EF naar het geel-zwart van Visma-Lease a Bike: Owain Doull is een nieuwkomer die wel eens in de klassieke kern rond Wout van Aert kan terechtkomen.

De 23-jarige Brit heeft alleszins een voorliefde voor de klassiekers. Dat laat hij blijken in een interview op de officiële site van Visma-Lease a Bike. "Mijn favoriete koers is de Ronde van Vlaanderen. Er is geen enkele wedstrijd zoals die, zeker als je de hele klassiekerperiode als opbouw naar die grote dag rijdt. Als we op de Oude Kwaremont komen, is de sfeer zo uniek."

Dat brengt wel iets los bij Doull, moet hij toegeven. "Ik ben elke keer zó nerveus en zó enthousiast. Maar als het erop zit en het is goed gegaan, voel je je enorm voldaan." Een lange koers als de Ronde van Vlaanderen rijden gaat uiteraard ook gepaard met veel afzien. Doull weet echter dat aan de finish mogelijk een gevoel van voldoening wacht. 

Van Aert en Doull hebben iets gemeen

Van Aert zal enorm graag horen dat Doull zo'n grote liefde voor het Vlaamse werk koestert. Ten eerste heeft hij zo meteen iets gemeenschappelijk met zijn nieuwe ploegmaat. Ten tweede weet Van Aert dat Doull enorm gemotiveerd zou zijn als hij inderdaad één van de renners wordt die Visma-Lease a Bike opstelt in de Ronde van Vlaanderen.

Daarnaast wordt de ex-renner van EF en INEOS in het geheel geprikkeld om in de ploeg van Vingegaard, Van Aert, Jorgenson en Brennan te rijden. "Koersen met jongens als Jonas, Wout, Matteo en Matthew is enorm inspirerend voor mij", zegt Doull. "Het is zo’n ambitieuze groep renners, en ik kan niet wachten om te beginnen."

Doull voelt zich goed bij de Visma-mindset

Lees ook... Vanmarcke geeft exclusieve kijk op de zaak en maakt totaal geen drama van enkelbreuk Van Aert
"Ik denk ook dat de mindset hier heel goed bij me past", vervolgt hij. "De kern van mijn liefde voor de sport is elke dag proberen beter te worden. Dat is waarvoor ik ’s ochtends uit bed kom: dat constante verlangen naar verbetering."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Owain Doull
Wout Van Aert

Meer nieuws

Vanmarcke geeft exclusieve kijk op de zaak en maakt totaal geen drama van enkelbreuk Van Aert Interview

Vanmarcke geeft exclusieve kijk op de zaak en maakt totaal geen drama van enkelbreuk Van Aert

13:00
Wat een enthousiasme: er is iets waar Van Aert bijna niet meer op kan wachten

Wat een enthousiasme: er is iets waar Van Aert bijna niet meer op kan wachten

12:00
Stuyven beschrijft hoe loodzwaar het superduo Pogacar-Van der Poel het voor iedereen maakt

Stuyven beschrijft hoe loodzwaar het superduo Pogacar-Van der Poel het voor iedereen maakt

09:30
Jurgen Foré onthult wisselende tactiek van Quick-Step op transfermarkt

Jurgen Foré onthult wisselende tactiek van Quick-Step op transfermarkt

07:00
"Een coureur van wereldformaat": Sven Vanthourenhout onder de indruk van Belg

"Een coureur van wereldformaat": Sven Vanthourenhout onder de indruk van Belg

21:30
Wout van Aert geeft het nu pas helemaal toe: "Ik haatte het"

Wout van Aert geeft het nu pas helemaal toe: "Ik haatte het"

17/01
Enkel in dat geval zal het seizoen van Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe geslaagd zijn

Enkel in dat geval zal het seizoen van Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe geslaagd zijn

20:30
Axel Merckx is heilig overtuigd dat enkelblessure van Wout van Aert gevolgen zal hebben in voorjaar

Axel Merckx is heilig overtuigd dat enkelblessure van Wout van Aert gevolgen zal hebben in voorjaar

16:00
"Ruzie gehad in de koers": en nu moeten ze samenwerken bij Soudal Quick-Step

"Ruzie gehad in de koers": en nu moeten ze samenwerken bij Soudal Quick-Step

20:00
Renner van Lotto legt zich neer bij nieuwe rol na fusie: "Kijk naar Philipsen en Merlier"

Renner van Lotto legt zich neer bij nieuwe rol na fusie: "Kijk naar Philipsen en Merlier"

19:00
Johan Bruyneel spreekt klare taal over duel in Tour '26 tussen Pogacar en Vingegaard

Johan Bruyneel spreekt klare taal over duel in Tour '26 tussen Pogacar en Vingegaard

18:30
Zien we hem nog in de cross? Eli Iserbyt zegt hoe het verder moet

Zien we hem nog in de cross? Eli Iserbyt zegt hoe het verder moet

18:00
Ziet hij zichzelf als wereldkampioen? Van Aert houdt zich niet meer in en zegt wat hij echt denkt

Ziet hij zichzelf als wereldkampioen? Van Aert houdt zich niet meer in en zegt wat hij echt denkt

17/01
Romina Hinojosa verklapt hoe haar relatie met Isaac Del Toro begon Naast de fiets

Romina Hinojosa verklapt hoe haar relatie met Isaac Del Toro begon

17:00
Jurgen Foré zegt exact hoeveel miljoenen het budget van Soudal Quick-Step is

Jurgen Foré zegt exact hoeveel miljoenen het budget van Soudal Quick-Step is

16:30
Van Aert zweert dat Visma klaar is ondanks hele grondige en grote verandering

Van Aert zweert dat Visma klaar is ondanks hele grondige en grote verandering

17/01
Optimisme bij Van Aert na nieuwe, stevige training: dit lijkt echt wel een flinke opsteker

Optimisme bij Van Aert na nieuwe, stevige training: dit lijkt echt wel een flinke opsteker

17/01
Roglic heeft grote plannen en dringt zelf aan om Belgisch renner daarin te betrekken

Roglic heeft grote plannen en dringt zelf aan om Belgisch renner daarin te betrekken

15:00
Na alle emoties met Evenepoel: Bramati wil tanden niet stukbijten op Van der Poel en Pogacar-factor

Na alle emoties met Evenepoel: Bramati wil tanden niet stukbijten op Van der Poel en Pogacar-factor

14:00
Vingegaard deelt zijn mening over rivaal Pogacar en heeft over Evenepoel zelfs voorspelling in huis

Vingegaard deelt zijn mening over rivaal Pogacar en heeft over Evenepoel zelfs voorspelling in huis

13:30
📷 Mathieu van der Poel zorgt voor verrassing van formaat

📷 Mathieu van der Poel zorgt voor verrassing van formaat

17/01
Massale steun houdt Van Aert mentaal overeind: hij reageert

Massale steun houdt Van Aert mentaal overeind: hij reageert

16/01
Mathieu van der Poel zet grote zegehonger fijntjes in de verf

Mathieu van der Poel zet grote zegehonger fijntjes in de verf

17/01
Staat de man die Evenepoel en Pogacar klopte straks op straat? "Hij moet zijn mond houden"

Staat de man die Evenepoel en Pogacar klopte straks op straat? "Hij moet zijn mond houden"

17/01
Van der Poel heeft beslist om te gaan investeren en maakt meteen heel bewuste keuze

Van der Poel heeft beslist om te gaan investeren en maakt meteen heel bewuste keuze

17/01
Vertrouweling Lefevere blaast hoog van de toren: "Beste begeleiding uit hele WorldTour bij Soudal Quick-Step"

Vertrouweling Lefevere blaast hoog van de toren: "Beste begeleiding uit hele WorldTour bij Soudal Quick-Step"

17/01
Oliver Naesen schockeert de wielerwereld: het einde van een traditie

Oliver Naesen schockeert de wielerwereld: het einde van een traditie

17/01
Lofzang voor Van Aert van iemand die meer tijd met hem wil spenderen: "Teleurgesteld door zijn blessure"

Lofzang voor Van Aert van iemand die meer tijd met hem wil spenderen: "Teleurgesteld door zijn blessure"

16/01
Sven Vanthourenhout laat Vlaamse fans Evenepoel dromen (als ze geduld hebben): "Het zou me verbazen"

Sven Vanthourenhout laat Vlaamse fans Evenepoel dromen (als ze geduld hebben): "Het zou me verbazen"

16/01
Vorig jaar ploegmaat Van Aert, nu bij Naesen: topper moet na slecht nieuws tegenslag verwerken

Vorig jaar ploegmaat Van Aert, nu bij Naesen: topper moet na slecht nieuws tegenslag verwerken

16/01
Van Aert onder de indruk: Visma onthult wat toptalent Brennan zo speciaal maakt

Van Aert onder de indruk: Visma onthult wat toptalent Brennan zo speciaal maakt

16/01
Terug naar Italië: Wout van Aert onthult twee hoofdredenen

Terug naar Italië: Wout van Aert onthult twee hoofdredenen

16/01
Bewondering voor Evenepoel, Pogacar en Vingegaard: dit hebben ze met elkaar gemeen

Bewondering voor Evenepoel, Pogacar en Vingegaard: dit hebben ze met elkaar gemeen

16/01
De zoveelste in de rij: zelfde blessure als bij Eli Iserbyt teistert het veldrijden opnieuw

De zoveelste in de rij: zelfde blessure als bij Eli Iserbyt teistert het veldrijden opnieuw

16/01
Gewezen knecht Van der Poel wordt nu wapen voor Van Aert én Vingegaard

Gewezen knecht Van der Poel wordt nu wapen voor Van Aert én Vingegaard

16/01
Groot en belangrijk nieuws bij de Vlaamse wielerbond

Groot en belangrijk nieuws bij de Vlaamse wielerbond

16/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Rasmussen Sven Vanthourenhout Niki Terpstra Eli Iserbyt Axel Merckx Michael Vanthourenhout Thibau Nys Gianni Vermeersch Jasper Stuyven Christoph Roodhooft Erwin Vervecken Thomas Pidcock Bobbie Traksel Mike Teunissen Manon Bakker Mattias Skjelmose

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved