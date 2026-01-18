Wat een enthousiasme: er is iets waar Van Aert bijna niet meer op kan wachten

Wat een enthousiasme: er is iets waar Van Aert bijna niet meer op kan wachten
Wout van Aert staat te popelen om zich nog eens aan een geliefkoosd nummer te wagen. Er staat immers een ploegentijdrit op het menu in de Tour de France van 2026.

De volgende editie van de Tour begint met een ploegentijdrit van net geen twintig kilometer in Barcelona. De haast vergeten discipline wordt door de ASO dus opnieuw opgevist. "De Tour inspireert me heel erg door de ploegentijdrit. Bij mijn eerste Tour de France in 2019 was er een ploegentijdrit in Brussel", herinnert Van Aert zich in een video van Visma-Lease a Bike.

"Ik heb heel speciale herinneringen overgehouden aan die dag", onderstreept Van Aert. Dat kunnen we begrijpen: samen met zijn ploegmaats aan het Atomium naar boven knallen, voor het oog van het enthousiaste Belgische publiek, moet een bijzonder gevoel geweest. Zeker omdat Van Aert en zijn maats een glansprestatie leverden.

Ploegmaat Van Aert veroverde geel

Ze wonnen met 20 seconden voorsprong op INEOS, waardoor Mike Teunissen, destijds ploegmaat van Van Aert, de nieuwe gele trui werd. "Sindsdien heb ik amper nog een ploegentijdrit gereden. Als dat nummer dan terug op het programma komt in de grootste koers ter wereld, wil ik wel deel uitmaken van de ploeg die zich hieraan gaat wagen."

Er is dus geen haar op het hoofd van Van Aert dat eraan denkt om de Tour van 2026 te missen en hij kan haast niet wachten om zich nog eens te smijten in het ploegentijdrijden. "We hebben een sterke ploeg voor deze discipline. Dat is al genoeg om een grote focus te hebben op de Tour." Het wordt een bijzondere eerste Tour-dag op 4 juli.

Weinig kansen voor Van Aert persoonlijk

Vanmarcke geeft exclusieve kijk op de zaak en maakt totaal geen drama van enkelbreuk Van Aert
Voorts is er echter geen ideaal parcours voor Van Aert uitgetekend. "Daarnaast zijn er misschien niet heel veel kansen voor mij persoonlijk. Als ik betere klimmersbenen heb dan vorig jaar, weet ik dat ik ook kansen kan creëren in veel etappes." 

