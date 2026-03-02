Hij heeft basis gelegd voor zege Van der Poel: 'unsung hero' Alpecin-Premier Tech nu toch in de schijnwerpers

Het succes van Mathieu van der Poel is ook het werk van een hele ploeg. Er is één ploegmaat in het bijzonder die na de Omloop een welverdiend compliment heeft gekregen.

Met Van der Poel kwam de grote leider van Alpecin-Premier Tech aan de start, maar met Jasper Philipsen en Kaden Groves waren er ook nog schaduwkopmannen. Deze drie renners moesten in alle veiligheid, en liefst in een zo goed mogelijke positie, gebracht worden voor de hellingen die in deze wedstrijd wel eens de doorslag konden geven.

Dat was een taak voor Florian Sénéchal en Edward Planckaert. Sénéchal werd echter opgehouden bij een valpartij. Planckaert aarzelde geen moment om veel hooi op zijn vork te nemen. Hij had eerder al enkele kopbeurten geleverd en zette de drie kopmannen vervolgens uitstekend vooraan af bij het aanvatten van de Molenberg.

Goede ontwikkeling voor Van der Poel

Iedereen weet ondertussen wat daar gebeurd is: Vermeersch viel aan, Van der Poel ontweek het hoofd van Pluimers om mee te glippen en de rest is geschiedenis. Van Dijke sloot ook nog wel aan, maar na deze ontwikkeling zag het er vooral voor Van der Poel heel goed uit. Dat bleek ook toen hij wegreed op de Muur van Geraardsbergen.

Zonder het voorafgaande werk van Planckaert had het echter ook heel anders kunnen uitdraaien. Sportief directeur Christoph Roodhooft is dan ook lovend voor het vuile werk dat renners zoals Planckaert vaak opknappen. "Die mannen bepalen de ploeg en hoe de wedstrijd op een gegeven moment verloopt", minimaliseert hij het niet.

Roodhooft blij met ondersteuning voor kopman

"Voor een kopman is dat bijzonder aangenaam, om op die momenten niet alleen te zijn en op de juiste manier ondersteund te worden", benadrukt Roodhooft. Als iemand als Van der Poel zo omringd wordt, komt diens klasse vroeg of laat wel bovendrijven.