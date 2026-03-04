Ploeg gaat stevig in de fout met Tom Pidcock in de Omloop: "We hebben het onderschat"

Tom Pidcock finishte als 48ste in de Omloop Het Nieuwsblad. Een fikse teleurstelling voor de Brit, want de verwachtingen in het voorjaar zijn best groot.

Pidcock onderkoeld

Toen Tom Pidcock arriveerde na de Omloop zei de Brit dat hij last had van onderkoeling. “We moeten eerlijk zijn dat we daar een paar foutjes hebben gemaakt”, bevestigt Kurt Bogaerts, de coach van Pidcock en Head of Technical Performance bij Pinarello-Q36.5.

Hij heeft toe dat er betere keuzes qua kledij hadden moeten worden gemaakt. “Misschien hadden we het slechte weer wat onderschat. Daardoor heeft hij kou gekregen. Hij zat ook nog in een valpartij en is van fiets moeten wisselen. Dat was te veel van het goede.”

De pech zorgde dat Pidcock niet kon strijden voor een resultaat, ook al kon hij van achterin toch nog redelijk opschuiven naar voren. “Daar maak ik uit op dat hij fysiek een sterke koers heeft gereden.”

Voorbereiding op de Strade Bianche

De Strade Bianche van komend weekend is een groot doel voor de Brit en daar mag het niet meer op deze manier fout lopen. “We hebben dinsdag een eerste, langere verkenning gedaan alleen met Tom”, klinkt het.



“Om te weten welk materiaal we willen gebruiken, dat is het belangrijkste. We willen mee zijn met de evoluties en we laten niets aan het toeval over. Donderdag gaan we nog eens op pad met de hele ploeg”, besluit Bogaerts.