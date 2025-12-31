Broers Roodhooft pakken uit met prachtig gebaar voor revaliderende renner

Na een lange revalidatie zit de Duitser Juri Hollmann weer op de fiets. En hij krijgt ook volgend jaar nog ondersteuning van Alpecin-Premier Tech en Canyon.

In de zesde rit van de Giro kwam Juri Hollmann (26) zwaar ten val, hij liep breuken op aan zijn arm en bekken. Hollmann revalideerde vijf weken in het ziekenhuis van Antwerpen en daarna nog zeven weken in Berlijn.

"Dit jaar was absoluut het zwaarste jaar dat ik heb meegemaakt en een jaar dat ik me altijd zal herinneren. Het is nu iets meer dan zeven maanden geleden dat ik een ongeluk had", schreef Hollmann onlangs op zijn sociale media.

"Sindsdien geef ik elke dag alles om er weer bovenop te komen, te revalideren en mijn sport weer op te pakken. Dit proces zal nog veel tijd in beslag nemen, maar ik ben dankbaar voor alle steun en de mensen met wie ik samenwerk tijdens mijn herstel."

Hollmann krijgt steun van broers Roodhooft en Canyon

Hollmann zit ook weer op de fiets, maar kreeg geen plaats meer bij Alpecin-Premier Tech in 2026. De ploeg blijft hem wel ondersteunen. "We bieden nu een oplossing waarbij hij deel blijft uitmaken van ons team voor coaching, ondersteuning en trainingskampen."

"Canyon hem de mogelijkheid biedt om off-road te racen. We hopen allemaal op een gezamenlijke toekomst", schrijft Alpecin-Deceuninck op hun sociale media in een bedanking voor hun vertrekkende renners.



