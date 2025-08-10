Drie maanden na zijn val in de Giro: ploegmaat van Van der Poel mag eindelijk naar huis

De Duitser Juri Hollmann is eindelijk weer thuis na zijn zware valpartij in de Giro. De renner van Alpecin-Deceuninck viel bijzonder zwaar in de zesde etappe.

Voor Juri Hollmann zijn het lastige maanden geweest. De Duitser viel zwaar in de Giro en liep daarbij een breuk op in zijn arm en aan zijn bekken. Op zijn sociale media heeft hij laten weten dat hij nu weer thuis is.

"Precies drie maanden na mijn valpartij tijdens de Giro kon ik eindelijk het ziekenhuis verlaten en naar huis gaan. Dat alles na mijn valpartij in Italië, mijn transport naar Herentals, een verblijf van 5 weken in het ziekenhuis in Antwerpen en nu de laatste 7 weken in een revalidatiekliniek in Berlijn."

Hollmann mag eindelijk naar huis

Voor Hollmann was het de moeilijkste en de zwaarste periode uit zijn carrière, maar hij heeft veel steun gekregen van zijn vrienden, familie en zijn ploeg. "Ik heb zoveel uitdagingen moeten overwinnen, zoveel emoties, angsten en twijfels ervaren, maar ik ben blijven geloven en heb elke dag alles gegeven om weer op de been te komen."

"Ik ben dan ook ontzettend blij en trots op hoe ver ik al ben gekomen en dat ik vandaag eindelijk weer naar huis kan, naar mijn familie. Het zal nog een lange en moeilijke weg worden, maar ik blijf elke dag hard werken en probeer ondertussen geduldig te zijn."

"Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar tijd heelt alle wonden..." Of Hollmann dit seizoen nog in actie zal komen, is nog niet duidelijk, maar voor de Duitser is het nu vooral zaak om weer helemaal fit te worden.