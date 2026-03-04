Yves Lampaert gelooft er niet in: "Renners zullen nog meer risico's nemen"

Het aantal valpartijen in het peloton stijgt jaar na jaar. Volgens Yves Lampaert zullen valtrainingen en airbags het niet beter maken dan dat het nu is.

Veel valpartijen in de koers

Ook de eerste maanden van dit jaar gingen tal van renners tegen de vlakte, meestal met een sleutelbeenbreuk tot gevolg als het al meevalt. De koers blijft op dat vlak een kwalijke reputatie hebben.

Er wordt gedacht aan valtrainingen voor renners. “Zulke valtrainingen worden nog niet structureel vanuit de federatie georganiseerd”, zegt directeur Sport Massimo Van Lancker van Belgian Cycling aan Het Nieuwsblad.

Yves Lampaert, die in zijn jeugd nog Belgisch kampioen judo is geweest, zet er toch de nodige vraagtekens bij. “Ondanks mijn judocarrière van elf jaar heb ik toch ook al mijn sleutelbeen gebroken.”

Valtrainingen en airbags

Hij gelooft dan ook niet in valtrainingen. “Misschien is die reflex er bij mij toen onbewust wel gekomen door mijn jarenlange judo-ervaring, maar met pakweg twee valtrainingen per winter ga je die reflex niet aanleren.”



En ook de airbags voor renners zullen volgens hem niet veel oplossen. “Ik denk dat er dan nog meer renners nog meer risico’s zullen nemen. Er moet op een andere manier preventief te werk gegaan worden om de sport veiliger te maken”, besluit Lampaert.