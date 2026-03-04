Axel Merckx is fan, maar heeft duidelijke raad: "Kies de Vuelta in plaats van de Tour"

Axel Merckx spreekt zijn bewondering uit voor het Franse toptalent Paul Seixas, maar koppelt die lof aan een duidelijke waarschuwing. Volgens hem moet de jonge renner verstandig omgaan met de verwachtingen en vooral een doordachte keuze maken over zijn eerste grote ronde.

Uitzonderlijke talent van Paul Seixas

Axel Merckx benadrukt dat Paul Seixas op jonge leeftijd al een uitzonderlijke indruk maakt. Hij verwijst naar het feit dat de Fransman ondanks de grote aandacht opmerkelijk rustig blijft. Merckx wijst erop dat Seixas zich niet laat meeslepen door de druk die hoort bij het etiket van opvolger van Bernard Hinault.

Merckx ziet vooral een mentale maturiteit die niet vanzelfsprekend is op die leeftijd. Hij merkt op dat veel jonge renners sterk bezig zijn met hun imago en reacties op sociale media, maar dat Seixas daar nauwelijks door beïnvloed lijkt.

De Belgische ex-prof verwijst ook naar de recente resultaten van Seixas, die volgens hem bevestigen dat het om een uitzonderlijk talent gaat. Hij noemt zowel de ritzege in de Ronde van de Algarve als de overwinning in de Faun-Ardèche Classic. “Niet alleen wint hij, maar op welke manier!”, klinkt het in La Dernière Heure.

Advies: eerst de Vuelta, dan pas de Tour

Hoewel Merckx onder de indruk is, wil hij de Fransman niet te snel op hetzelfde niveau plaatsen als de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogacar. Toch verwacht hij dat Seixas op termijn wel in staat zal zijn om dat niveau te benaderen. Volgens Merckx kan dat sneller gebeuren dan velen nu vermoeden, al blijft hij voorzichtig in zijn inschatting.



De belangrijkste vraag is volgens Merckx of Seixas al klaar is voor een deelname aan de Tour de France. Hij weet dat de ploeg die optie overweegt, maar pleit voor een andere aanpak. “Ik zou hem laten beginnen met een andere grote ronde: de Ronde van Spanje.” Merckx ziet de Vuelta als een ideale tussenstap in de ontwikkeling van de jonge renner, al beseft hij dat het programma van Seixas mogelijk conflicteert met zijn ambitie om het WK in Canada te rijden.