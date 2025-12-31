Slagen Stuyven en Van Baarle bij Soudal Quick-Step? De Cauwer wijst naar één man

Slagen Stuyven en Van Baarle bij Soudal Quick-Step? De Cauwer wijst naar één man
Foto: © photonews

Soudal Quick-Step begint in 2026 aan een nieuw tijdperk en richt zich opnieuw meer op de klassiekers. Het haalde daarvoor onder meer Jasper Stuyven en Dylan van Baarle binnen.

Door het vertrek van Remco Evenepoel krijgt wordt de focus van Soudal Quick-Step weer iets meer verlegd naar de (Vlaamse) klassiekers. Daarvoor werden twee winnaars van een monument binnengehaald. 

Stuyven en Van Baarle nieuwkomers bij Soudal Quick-Step

Jasper Stuyven (Lidl-Trek) won in 2021 Milaan-Sanremo en Dylan van Baarle (Visma-Lease a Bike) schreef in 2022 Parijs-Roubaix op zijn palmares. Al denkt José De Cauwer niet dat zij de doorslag zullen geven. 

De Cauwer ziet Magnier als bepalende factor

Hij wijst naar Paul Magnier, het 21-jarige toptalent dat in 2025 tweede werd in de Omloop Het Nieuwsblad. Als hij een stap vooruit kan zetten, ziet De Cauwer Stuyven en Van Baarle heel waardevolle renners worden. 

"Als Magnier geen stap zet en het is Stuyven en Van Baarle tegen Van der Poel en Pogacar krijg je een ander verhaal", zegt De Cauwer bij Het Nieuwsblad. Want de succesvolle tactiek van The Wolfpack werkt nu niet meer. 

Lees ook... Is het ooit goed genoeg? De Cauwer ziet perceptieprobleem bij Evenepoel
Verschillende subtoppers die het halen van één wereldtopper, dat lukt niet meer met Van der Poel en Pogacar. Zij vallen aan op meer dan 75 kilometer van de streep, anticiperen is dus bijna uitgesloten. 

