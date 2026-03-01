De Cauwer slaat alarm en heeft grote zorgen: "Behalve Van der Poel had iedereen al gekoerst"

De Cauwer slaat alarm en heeft grote zorgen: "Behalve Van der Poel had iedereen al gekoerst"
Foto: © photonews

José De Cauwer moet een vaststelling doen waar hij zelf niet vrolijk van wordt. Hij slaat alarm, want er wordt simpelweg te veel gevallen.

Het Vlaamse openingsweekend, met de Omloop, in het bijzonder, stond bol van de valpartijen. Daar kan De Cauwer in zijn analyse bij Sporza niet aan voorbijgaan. "Die zware valpartijen, oké, maar er wordt gewoon te veel gevallen." Was het omdat het de eerste koers in Vlaanderen was? "Behalve Van der Poel had iedereen al gekoerst", countert De Cauwer.

Er zijn wel veel omstandigheden die het risico op valpartijen de hoogte injagen. "Er zijn kasseien, er is de regen, maar de nervositeit zit in dat peloton. Op de een of andere manier moeten we iets meer rust krijgen. Ik weet niet hoe je het moet doen, maar dit gaat de foute kant uit", waarschuwt De Cauwer. Dat is net wat vermeden moet worden.

De Cauwer speurt naar oorzaken

Wat kan dan de oorzaak zijn waarom renners zo vaak tegen de vlakte gaan? "Ze zitten op hun schermpje te kijken, ze luisteren in het oortje naar hun ploegleider. Je kan beginnen zoeken naar allerlei mogelijkheden. Als we met zijn allen ook maar iets kunnen doen om het beter te maken, moeten we dat doen." Al is het dus voorlopig in het duister tasten.

Een mogelijke oplossing die steeds meer reëel lijkt te worden, is het verhaal van de airbag. Zo heeft Johan Museeuw er bijvoorbeeld een test mee gedaan. "Zover zijn we nog niet", gelooft De Cauwer niet dat de airbag snel in het peloton geïntroduceerd zal worden. "Er wordt aan gewerkt bij de UCI. Ze zijn iets vervroegd met het idee van de airbags naar voor gekomen."

Wielerwereld heeft snel een oplossing nodig

De Cauwer is wel tevreden dat de UCI nadenkt en werkt aan een oplossing om de veiligheid van renners te vergroten. "Het is heel belangrijk dat er aan gewerkt wordt, maar ondertussen is het probleem niet opgelost", besluit de voormalige bondscoach.  

Jose De Cauwer

