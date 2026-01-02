Totale uitzonderingen Aerts en Orts zorgen voor scherp contrast: "Dat kermen? Van der Poel kan er wel wat van"

Foto: © photonews

Ruim na winnaar Mathieu van der Poel verzekerden ook Toon Aerts en Felipe Orts zich van een podiumplek in Mol. Vermoedelijk in tegenstelling tot een groot deel van het deelnemersveld hadden zij zich wel kostelijk geamuseerd.

Aerts liet blijken dat dit wel  iets is dat hem bevalt. "Op zich is het wel leuk om in de sneeuw te crossen. Dat is iets wat we vroeger als jong manneke ook nog wel deden. Ik herinner me de Wereldbekercross in Kalmthout die Tom Meeusen won. Mijn broer Thijs en ik gingen naar die cross kijken. 's Avonds gingen we zelf in het donker met onze fiets spelen."

Die herinneringen kwamen weer bovendrijven, al kermde de Europese kampioen ook wel even van de pijn. Kermde hij even erg als Van der Poel? "Mathieu kan er ook wel wat van als hij het koud heeft", moest Aerts lachen. "Na de aankomst had ik koud, maar ging het nog wel. In een tentje voelde ik echt de impact op mijn systeem."

Aerts verplaatst zich in jonge kinderen

In de loop van de tv-uitzending hoorden we Adrie Van der Poel zeggen dat Mathieu modder veel liever heeft. Is Aerts dan eerder geen uitzondering als grote liefhebber van zo'n sneeuwcross als in Mol? "Ik denk dat er heel veel jonge gastjes die met de fiets spelen het wel heel leuk vinden om in de sneeuw te rijden. Ik vind dit wel leuk."  

Wat in Mol meteen opviel: Felipe Orts schoof meteen mee met de betere crossers. Verbazing alom, want dit is niet bepaald het type weer dat een Spanjaard normaal graag heeft. "Neen, in mijn thuisland valt geen sneeuw", moest hij ermee lachen. Tijdens het veldritseizoen woont hij in Betekom: misschien heeft dat er wat mee te maken.

Spanjaard Orts beleeft dolle pret in de sneeuw

Orts is dan ook enorm blij met zijn podiumplaats, want het is voor hem naar eigen zeggen een vreemd seizoen. "Ik heb enorm van deze cross genoten. Zeker van de eerste ronden achter Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Toon Aerts."

Meer nieuws

