Aanwinst Visma-Lease a Bike bijt niet voor het eerst van zich af: "Vraag het maar aan hen"

Aanwinst Visma-Lease a Bike bijt niet voor het eerst van zich af: "Vraag het maar aan hen"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Visma-Lease a Bike wordt als verzwakt beschouwd, maar heeft ook wel vers bloed gehaald. Aanwinst Bruno Armirail lijkt nog eens een prikje uit te delen naar zijn ex-ploeg.

Cyclism'Actu vroeg hem om hem een verklaring voor zijn overstap van Decathlon naar Visma-Lease a Bike. "Het is moeilijk uit te leggen", wikt en weegt Armirail zijn woorden. "Het klopt dat ik voordien enkel bij Franse ploegen gereden heb. Ik zat bij Decathlon en ik moest op zoek naar een nieuw project en een nieuwe ploeg. Bij Visma-Lease a Bike kreeg ik een mooie kans."

Armirail heeft in theorie zeker zijn waarde als klimmer en als tijdrijder. "Voor een renner met mijn profiel is het een heel goede ploeg. Het was in het begin geen gemakkelijke beslissing om naar het buitenland te gaan en zoveel te veranderen. Er wordt veel Engels gesproken, het is totaal anders in vergelijking met mijn vorige ploegen."

Geen spijt over overstap naar Visma-Lease a Bike

Het is dus aanpassen voor de 31-jarige Fransman, maar Visma-Lease a Bike heeft nog altijd de status van een van de beste ploegen in het peloton. Niet iedereen krijgt de gelegenheid om voor zo'n wielerformatie uit te komen. "Het is een unieke kans in mijn carrière. Ik heb helemaal geen spijt van mijn keuze", zet Armirail de puntjes op de i.

Hij deed zelf al uitschijnen dat hij bij Decathlon weg moest. Waarom wilde die ploeg hem niet houden? "Vraag het maar aan hen." Armirail zegt het met een glimlach op zijn gezicht, maar maakt zo wel duidelijk dat hij er niet veel meer over kwijt wil. Zijn grijns lijkt er op te wijzen dat het ergens wel foutgelopen is tussen hem en Decathlon.

Mysterie over Decathlon blijft intact


Het is niet de eerste keer dat de renner die indruk wekt. In een eerder interview zei Armirail dat hij van plan was om zijn contract te verlengen, maar dat er daarna "dingen gebeurd" zijn. Het blijft dus allemaal best mysterieus.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Bruno Armirail

Meer nieuws

Na last van het Iserbyt-probleem: ex-helper en trainingsmakker Van Aert houdt het voor bekeken

Na last van het Iserbyt-probleem: ex-helper en trainingsmakker Van Aert houdt het voor bekeken

08:30
Van Aert ziet bewijs van zijn immense populariteit en is zelf verbaasd

Van Aert ziet bewijs van zijn immense populariteit en is zelf verbaasd

08:00
Victor Campenaerts onthult wat hij betreurt rond het plotse pensioen van Simon Yates

Victor Campenaerts onthult wat hij betreurt rond het plotse pensioen van Simon Yates

07:31
Van Aert verklapt stiekeme droom: "Het zit in mijn hoofd"

Van Aert verklapt stiekeme droom: "Het zit in mijn hoofd"

07:00
"Heb ik een hekel aan": Van der Haar vervloekt evolutie in het veldrijden

"Heb ik een hekel aan": Van der Haar vervloekt evolutie in het veldrijden

21:30
Echte reden voor vertrek? Campenaerts stelde iets vast bij Uijtdebroeks

Echte reden voor vertrek? Campenaerts stelde iets vast bij Uijtdebroeks

20:30
Schulden bij Lotto: ex-CEO Heulot wordt met de vinger gewezen

Schulden bij Lotto: ex-CEO Heulot wordt met de vinger gewezen

20:00
Van Aert moet iets toegeven over rivaliteit met Van der Poel en zijn palmares

Van Aert moet iets toegeven over rivaliteit met Van der Poel en zijn palmares

19:00
Abrupt afscheid Yates zorgt voor twee grote problemen bij Visma-Lease a Bike

Abrupt afscheid Yates zorgt voor twee grote problemen bij Visma-Lease a Bike

18:30
Nooit wereldkampioen geworden: Van der Haar klaar en duidelijk over Van der Poel en Van Aert

Nooit wereldkampioen geworden: Van der Haar klaar en duidelijk over Van der Poel en Van Aert

18:00
"Urgentie wordt elke dag groter": CEO van Visma-Lease a Bike ziet geen fraaie toekomst

"Urgentie wordt elke dag groter": CEO van Visma-Lease a Bike ziet geen fraaie toekomst

17:00
Pogacar is gewaarschuwd: Vingegaard onthult welk voordeel Giro zal hebben voor de Tour

Pogacar is gewaarschuwd: Vingegaard onthult welk voordeel Giro zal hebben voor de Tour

16:30
🎥 Miraculeuze genezing? Van Aert vliegt er alweer stevig in

🎥 Miraculeuze genezing? Van Aert vliegt er alweer stevig in

15:30
Kopecky maakt rentree op EK baanwielrennen, wereldkampioenen sturen hun kat

Kopecky maakt rentree op EK baanwielrennen, wereldkampioenen sturen hun kat

15:00
📷 Belgische renner zet zijn carrière verder in... Qatar

📷 Belgische renner zet zijn carrière verder in... Qatar

14:00
Greep Visma-Lease a Bike naast hem? Del Grosso zegt zelf wat er gebeurde

Greep Visma-Lease a Bike naast hem? Del Grosso zegt zelf wat er gebeurde

13:30
Chirurg onthult hoe Van Aert aan veel erger ontsnapte bij enkelblessure

Chirurg onthult hoe Van Aert aan veel erger ontsnapte bij enkelblessure

13:00
Twee kampen in fusieploeg? De Lie helder over sfeer bij Lotto-Intermarché

Twee kampen in fusieploeg? De Lie helder over sfeer bij Lotto-Intermarché

12:30
Ook hij dacht aan stoppen: Vingegaard openhartig over mentale problemen

Ook hij dacht aan stoppen: Vingegaard openhartig over mentale problemen

12:00
Van Van der Poel naar Van Aert: Kielich onthult wat grootste verschil is

Van Van der Poel naar Van Aert: Kielich onthult wat grootste verschil is

11:00
Niet alles is positief: trainer onthult wat Van Aert niet kan doen door blessure

Niet alles is positief: trainer onthult wat Van Aert niet kan doen door blessure

14/01
Van Aert trekt opvallende conclusie over veldritten van Van der Poel

Van Aert trekt opvallende conclusie over veldritten van Van der Poel

14/01
Meteen strijd tegen Evenepoel: Uijtdebroeks krijgt stevig debuut bij Movistar

Meteen strijd tegen Evenepoel: Uijtdebroeks krijgt stevig debuut bij Movistar

14/01
Denkt hij aan stoppen? Campenaerts (34) is klaar en duidelijk

Denkt hij aan stoppen? Campenaerts (34) is klaar en duidelijk

14/01
Loopt hij achterstand op? Van Aert komt met update over blessure

Loopt hij achterstand op? Van Aert komt met update over blessure

14/01
Na fusie tussen Lotto en Intermarché: "Ik ben er nog niet klaar mee"

Na fusie tussen Lotto en Intermarché: "Ik ben er nog niet klaar mee"

14/01
"Treurig": Julian Alaphilippe kan er echt niet mee leven

"Treurig": Julian Alaphilippe kan er echt niet mee leven

13/01
Bart Wellens toont weinig begrip voor veldrijder: "Ik begrijp die beslissing niet"

Bart Wellens toont weinig begrip voor veldrijder: "Ik begrijp die beslissing niet"

13/01
Gigantische druk op amper 25-jarige Belg: "Als ik niet top presteer, zit mijn loopbaan erop"

Gigantische druk op amper 25-jarige Belg: "Als ik niet top presteer, zit mijn loopbaan erop"

13/01
Zeven weken later: crosser (18) kent verdict na hartproblemen

Zeven weken later: crosser (18) kent verdict na hartproblemen

13/01
Widar zegt waar het op staat: "Iedereen denkt dat van mij, maar ik hou meer van wat anders"

Widar zegt waar het op staat: "Iedereen denkt dat van mij, maar ik hou meer van wat anders"

13/01
Vijf Belgen voor medaille op WK veldrijden: bondscoach zet stip bij twee namen

Vijf Belgen voor medaille op WK veldrijden: bondscoach zet stip bij twee namen

13/01
Nieuwe vlam van Ruben Van Gucht: "En die twee evenementen ga ik ook mee" Naast de fiets

Nieuwe vlam van Ruben Van Gucht: "En die twee evenementen ga ik ook mee"

13/01
"Nog geen concrete gesprekken": verliest Lotto-Intermarché twee grote namen?

"Nog geen concrete gesprekken": verliest Lotto-Intermarché twee grote namen?

13/01
Speelt hij verstoppertje? Van Aert komt met update over enkel

Speelt hij verstoppertje? Van Aert komt met update over enkel

13/01
Dan toch! Dit zijn de twee grote rondes die Vingegaard in 2026 rijdt

Dan toch! Dit zijn de twee grote rondes die Vingegaard in 2026 rijdt

13/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Arnaud De Lie Jonas Vingegaard Rasmussen Thibau Nys Victor Campenaerts Laura Verdonschot Cian Uijtdebroeks Bart Wellens Simon Yates Lars Van Der Haar Emiel Verstrynge Angelo De Clercq Remco Evenepoel Puck Pieterse Niki Terpstra Mathieu Heijboer Gerben De Knegt Van Eetvelt Lennert Tibor Del Grosso

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved