Aanwinst Visma-Lease a Bike bijt niet voor het eerst van zich af: "Vraag het maar aan hen"

Visma-Lease a Bike wordt als verzwakt beschouwd, maar heeft ook wel vers bloed gehaald. Aanwinst Bruno Armirail lijkt nog eens een prikje uit te delen naar zijn ex-ploeg.

Cyclism'Actu vroeg hem om hem een verklaring voor zijn overstap van Decathlon naar Visma-Lease a Bike. "Het is moeilijk uit te leggen", wikt en weegt Armirail zijn woorden. "Het klopt dat ik voordien enkel bij Franse ploegen gereden heb. Ik zat bij Decathlon en ik moest op zoek naar een nieuw project en een nieuwe ploeg. Bij Visma-Lease a Bike kreeg ik een mooie kans."

Armirail heeft in theorie zeker zijn waarde als klimmer en als tijdrijder. "Voor een renner met mijn profiel is het een heel goede ploeg. Het was in het begin geen gemakkelijke beslissing om naar het buitenland te gaan en zoveel te veranderen. Er wordt veel Engels gesproken, het is totaal anders in vergelijking met mijn vorige ploegen."

Geen spijt over overstap naar Visma-Lease a Bike

Het is dus aanpassen voor de 31-jarige Fransman, maar Visma-Lease a Bike heeft nog altijd de status van een van de beste ploegen in het peloton. Niet iedereen krijgt de gelegenheid om voor zo'n wielerformatie uit te komen. "Het is een unieke kans in mijn carrière. Ik heb helemaal geen spijt van mijn keuze", zet Armirail de puntjes op de i.

Hij deed zelf al uitschijnen dat hij bij Decathlon weg moest. Waarom wilde die ploeg hem niet houden? "Vraag het maar aan hen." Armirail zegt het met een glimlach op zijn gezicht, maar maakt zo wel duidelijk dat hij er niet veel meer over kwijt wil. Zijn grijns lijkt er op te wijzen dat het ergens wel foutgelopen is tussen hem en Decathlon.

Mysterie over Decathlon blijft intact



Het is niet de eerste keer dat de renner die indruk wekt. In een eerder interview zei Armirail dat hij van plan was om zijn contract te verlengen, maar dat er daarna "dingen gebeurd" zijn. Het blijft dus allemaal best mysterieus.