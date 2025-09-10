Vreemd mysterie: aanwinst van Visma-Lease a Bike doet uitschijnen dat er bij huidig team "dingen gebeurd zijn"

Visma-Lease a Bike heeft pas de komst van een renner aangekondigd die zich mysterieus uitlaat over wat er aan de hand is bij zijn huidig team. Wat speelt er tussen Bruno Armirail en Decathlon AG2R.

We hebben er het raden naar. Het is nog meer gissen sinds de uitspraken van Armirail bij L'Équipe. "In eerste instantie dacht ik dat ik bij mijn huidige team zou blijven, maar er was... (hij aarzelt). Er zijn dingen gebeurd, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Het zou zonde zijn geweest als mijn carrière abrupt tot een einde zou komen, dus ik ben blij dat ik naar Visma kan."

Lag een pensioen als wielrenner dan echt op tafel als optie? "Het had gekund. We moeten contracten afsluiten, dat is niet gemakkelijk. Ik heb geen makelaar, ik weet dat de huidige situatie op elk moment kan stoppen. Je hebt de situatie bij Arkéa, de mogelijke fusie tussen Lotto en Intermarché: veel renners kunnen aan de zijlijn belanden."

Armirail vreesde voor einde carrière

Armirail vindt zelfs dat er enkele grote namen vrij zijn op de markt, wat dan weer effect kan hebben op de contractonderhandelingen van de zogenaamde mindere goden. "Een carrière kan heel snel eindigen. Dus ik ben blij dat ik ergens anders een plek heb gevonden en dit in een van de beste teams ter wereld." Het is best een opvallende overstap.

Ondanks dat er "dingen gebeurd zijn", wil de Fransman niet de indruk wekken dat hij in onmin leeft met Decathlon. "Ik bedank hen voor wat we samen hebben bereikt. Zij hebben mij veel gegeven, ik heb hen veel gegeven." Dat neemt niet weg dat hij plots weg moest bij de Franse ploeg. "Ik neem het ze niet kwalijk, ze hebben keuzes gemaakt."

Weinig uitleg en dan maar naar Visma-Lease a Bike

Armirail heeft wel weinig uitleg gekregen waarom hij plots niet meer in aanmerking kwam voor een contractverlenging. "Er zijn niet veel verklaringen geweest, maar dat zijn de dingen des levens." In 2026 keert de 31-jarige renner de bladzijde om.