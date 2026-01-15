Michael Vanthourenhout geeft exclusieve reactie op het hard aankomende nieuws over Eli Iserbyt

Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout hebben jaren een sterke tandem gevormd bij de ploeg van Jurgen Mettepenningen. Die tijd ligt helaas achter hen door het pensioen van Eli Iserbyt.

Het is ondertussen een week geleden dat Eli Iserbyt het hartverscheurende nieuws over zijn afscheid aan het veldrijden met de wereld deelde. Iserbyt was al geruime tijd op de sukkel wegens een vernauwing van de liesslagader en had zich meermaals laten opereren. Geen enkele ingreep kon zijn loopbaan nieuw leven inblazen.

Michael Vanthourenhout reageerde bij Wielerkrant op het afscheid van zijn ploegmaat. "Ja, sowieso komt dat hard aan. Wat moet je erop zeggen? Het is spijtig voor hem." Ook in een geïndividualiseerde wereld is er heel veel empathie voor Iserbyt. "Iedereen is natuurlijk bezig met zijn eigen carrière, maar het is heel spijtig voor hem."

Vanthourenhout en de ploeg zullen Iserbyt missen

Zowel Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw als Vanthourenhout moeten nu op sportief gebied verder zonder Iserbyt. Al verzekert de Europese kampioen uit 2022 en 2023 dat de persoonlijke banden wel onderhouden zullen worden. "De ploeg gaat hem heel hard missen, ik ga hem heel hard missen. Ik ga hem zeker nog blijven zien."

Als goede vriend heeft Vanthourenhout ook een heel duidelijke wens voor Iserbyt. "We zijn ook vrienden naast de fiets. Het is te hopen dat hij snel terug een passie vindt. Ik hoop dat hij zeker opnieuw gelukkig wordt, want nu zal het nog een moeilijke periode zijn voor hem." Dat besef zal in de omgeving van Iserbyt wel aanwezig zijn.

Hart onder de riem voor Iserbyt



Iserbyt heeft ook in de media toegegeven dat het slechts deels lukt om alles al echt een plaats te geven. Met zijn mooie woorden steekt Vanthourenhout zijn vriend en ploegmaat alvast een hart onder de riem tijdens dit proces.