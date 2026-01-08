🎥 Hartverscheurend! Eli Iserbyt kondigt afscheid aan in beklijvende video

Eli Iserbyt beëindigt zijn loopbaan na maanden medische problemen. Hij licht zijn beslissing toe in een video en benadrukt dat verder rijden geen optie meer is.

Medische aanleiding

De veldrijder kampte al geruime tijd met een hardnekkig probleem aan zijn linkerbeen. Het ging om een vernauwing ter hoogte van de liesslagader, waarvoor hij eerder een operatie onderging. Die ingreep bracht echter geen oplossing.

Begin november volgde een nieuwe tegenslag. Na onderzoeken in het Universitair Ziekenhuis Gent kreeg hij de opdracht om vier weken volledige rust te nemen. De situatie bleef ondanks die periode ongewijzigd.

Beslissing tot stoppen

In zijn video die je hieronder kan bekijken meldt Iserbyt dat hij recent duidelijkheid kreeg over zijn medische toestand. “De jongste weken heb ik nieuws gekregen van de dokters dat het niet meer medisch verantwoord is om te fietsen, zowel recreatief als competitief.” Daarmee geeft hij aan dat verdere inspanningen uitgesloten zijn.

Hij richt zich ook rechtstreeks tot zijn volgers. “Ik heb met jullie altijd mooie momenten gedeeld, maar nu wil ik ook dit slechte nieuws delen.” De boodschap vormt het sluitstuk van een periode vol onzekerheid.

Einde van een succesvolle carrière

De renner besluit dat een terugkeer onmogelijk is. “Het is jammer genoeg niet meer mogelijk om verder te gaan met mijn carrière.” Daarmee bevestigt hij dat zijn sportieve hoofdstuk definitief afgesloten wordt.





Iserbyt behaalde in zijn loopbaan meerdere grote titels. Hij werd één keer Belgisch kampioen en één keer Europees kampioen. Daarnaast won hij tweemaal de Wereldbeker en tweemaal de Superprestige, waarmee hij een stevig palmares achterlaat.